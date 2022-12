Werkstatt in Vollbrand

Werbung

Samstagmorgen um 5.50 Uhr geht ein Notruf ein: In der Gerbergasse steht ein Gewerbebetrieb in Flammen. Da sich die Werkstatt mitten in einem Wohngebiet befindet, wird Alarmstufe B3 ausgerufen. Die Freiwilligen Feuerwehren Stockerau, Spillern, Oberzögersdorf und Unterzögersdorf eilen zum Einsatzort.

Bei Eintreffen des ersten Fahrzeuges steht das Objekt bereits in Vollbrand. Im Einsatz stehen 13 Fahrzeuge und 56 Einsatzkräfte. Es folgt ein umfassender Löschangriff mit sechs Atemschutztrupps und ausgerüstet mit C-Hohlstrahlrohren sowie via Drehleiter und einem Wasserwerfer.

Innerhalb kurzer Zeit kann der Brand so unter Kontrolle gebracht und die umliegenden Gebäude vor einem Brandübergriff geschützt werden. Gegen 7.30 Uhr kann "Brand aus" gemeldet werden. Es folgte mittels Wärmebildkamera eine Kontrolle auf noch verbliebene Brandherde.

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.