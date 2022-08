Längste Kanutour der Welt bezwungen

Werbung Hot-Spot der Kunst-Szene: Anzeige GALERIE im ZENTRUM

Rudi und Sonja Lehner waren schon vor Jahren auf einem Abschnitt bei der längsten organisierten Kanu-Tour der Welt auf der Donau dabei, heuer wollten sie wieder bei der „Tour International Danubien“ mitmachen. ServusTV begleitete das Spektakel im Format „Heimatleuchten“.

250 der insgesamt 2.500 Kilometer langen Bootsfahrt von Bayern bis an Schwarze Meer machte das Landwirte-Ehepaar aus Wetzleinsdorf mit. Wenn sie einmal in Pension sind, wollen sie die gesamte Tour absolvieren.

Die Lehners fanden die Strecke nicht so arg, wie es sich anhört: „Es war nicht so anstrengend. Eher ein Genuss“, so Sonja Lehner. Den Bauernhof haben in dieser Zeit die Kinder mithilfe der Großeltern betreut.

Das Paar, das auch das „Kuchlkastl“ in Wetzleinsdorf betreibt, hat die Kanufahrt, bei der täglich rund 60 Kilometer absolviert wurden, genossen und schöne Erlebnisse mit nach Hause gebracht: „Die Zeit möchten wir nicht missen. Wir waren in einer super Gemeinschaft, lauter nette Leute waren dabei und sind durch schöne Landschaften gerudert. Für uns war auch das Reduzieren auf die Basis direkt eine Erholung vom Alltagsstress“, haben die Lehners die Zeit in bester Erinnerung.

Am Freitag, 2. September, dreht sich auf ServusTV zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr bei „Heimatleuchten“ alles um die Donau. Da wird auch die längste organisierte Kanu-Tour ausführlich gezeigt – mit den Lehners mittendrin.

