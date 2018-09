„Die Stadt hat keine Ahnung, welche Werte sie hier zerstört“, schüttelt Ernst Huber, Bewohner der Manhartstraße, den Kopf. Ihn schmerzt es, dass die großen Bäume in der Straße radikal zurückgeschnitten wurden. „Es haben deswegen einige bei der Stadt angerufen. Die wohl schlechteste Ausrede war, dass die Nüsse der Bäume Leute am Kopf treffen und sie verletzen können“, so Huber.

Christian Harrer: "Probieren neuen Zugang"

An vielen Stellen in der Stadt würde mit Bäumen lieblos umgegangen. Warum die wertvollen afrikanischen Schwarznüsse in der Manhartstraße mitten im Sommer derart zurückgeschnitten werden, kann Huber nicht verstehen. „Jeder weiß, dass Bäume im Winter geschnitten werden, wenn sie nicht mehr im Saft stehen.“ Er befürchtet, dass man die Allee bald ganz fällen will, „wie in der Schaumanngasse“, erinnert Huber.

Christian Harrer, Bauhofmitarbeiter und gelernter Gärtner, kennt Hubers Argumente. „Wir haben mit den Bewohner gesprochen und unser Vorgehen erklärt“, so Harrer. Bisher hätte man die Bäume tatsächlich bei Kälte geschnitten, wodurch die Äste jedoch im Frühjahr umso stärker antreiben. „Das heißt, dass wir im Juli nochmal schneiden mussten, da schwere Äste leicht abbrechen. Darum probieren wir einen neuen Zugang: Wenn der Baum, wie jetzt, im Saft steht, können die Wunden besser verheilen und die Äste treiben nicht so stark aus.“

Ob die Stadt den richtigen Weg gewählt hat, werde sich demnach erst zeigen. Harrer will die Bäume jedenfalls so lange wie möglich erhalten: „Sie sind wunderschön, aber sie stehen am falschen Ort“, macht er bewusst. Denn neben herabfallenden Ästen seien die großen Nüsse tatsächlich ein Problem. „Sie können jemanden verletzen und beschädigen auch Autos. Und wenn jemand darüber fährt, werden sie richtiggehend zu Geschossen“, weiß Harrer.