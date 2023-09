Fitnessstudios erholen sich langsam von der Pandemie

Wie zahlreiche Branchen unterlag auch die Fitnessstudio-Sparte in jüngster Zeit stetigen Veränderungen und Turbulenzen. Mittlerweile beginnen sich die Mitgliederzahlen der Studios von den Einwirkungen der Corona-Pandemie zu erholen. Zeitgleich hat die Inflation jedoch einen bremsenden Effekt.

Christian Hörl, Sprecher der Fitnessbetriebe im Fachverband Freizeit- und Sportbetriebe der Wirtschaftskammer, erklärte, dass die Kundenzahl der österreichischen Fitnessstudios noch nicht auf das Vor-Corona-Level zurückgekehrt sei. „Es fehlen schätzungsweise noch zehn Prozent“, so Hörl.

Doch die Zahlen unterscheiden sich von Region zu Region: Während die einen klagen, melden andere Erfolge. So zum Beispiel Sascha Bauer, der vergangenen Juli mittlerweile das sechste Fitnesscenter seiner Topbody-Studios in der Wiener Straße in Stockerau eröffnete. Neben den Standorten in Hollabrunn und Retz betreibt er auch jene in Horn, Tulln und Großweikersdorf.

Er kann sich über einen Höhenflug freuen: „Wir haben in allen Topbody-Standorten einen historischen Höchststand an Mitgliedern“, erzählt er im NÖN-Gespräch. Was die Kunden an Topbody schätzen? „Bei uns steht das Training im Vordergrund. Das liegt im Trend. Den Kunden von heute interessieren die Trainingsmöglichkeiten und nicht das Drumherum.“ Darum werden die Trainingsflächen ständig vergrößert, die Zahl der Geräte wird laufend aufgestockt.

„Wir haben während der Lockdowns die Mitgliedsbeiträge nicht abgebucht. Dafür bekommen wir bis heute positives Feedback“, berichtet Bauer. Außerdem „haben wir das gemacht, was richtig ist, und uns dem 3G-Regime nie angeschlossen“. Der Mitgliedsbeitrag wurde im Topbody auch nicht erhöht. So freut sich Bauer über einen regen Zulauf, auch in Stockerau: „Wir sind mit unserem Kundenstand sehr zufrieden.“ Außerdem wird 2024 in Eggenburg ein weiterer Topbody-Standort eröffnet. „Und die Reise ist noch nicht zu Ende“, versichert Bauer.

Nicht überall bricht Jubel aus

Andernorts blickt man ebenso auf positive Zahlen. So meldet die Fit Fabrik Plus in Seyring eine Erholung in puncto Mitgliederzahlen. Peter Tesarek, Betreiber des GetUFit in Korneuburg, findet wiederum nüchternere Worte: „Unsere Zahlen haben sich zwar erholt, haben aber noch nicht das Niveau von vor Corona erreicht. Es herrscht noch jede Menge Aufholbedarf.“ Die Pandemie habe man relativ gut, wie alle anderen auch, mit einem blauen Auge überstanden.

In der Stockerauer Gitti City wird wieder eifrig trainiert. Foto: privat

Im Stockerauer Fit- & Vitalclub Gitti-City hat die Mitgliederanzahl sogar das Niveau vor Corona überstiegen. Geschäftsführer Andreas Leister sieht den Erfolgsgarant vor allem in dem breit gefächerten Angebot des Studios: „Wir wollen unser Studio modern und zukunftsorientiert gestalten, denn die kommenden Jahre werden für die Branche interessant werden. Neben dem Bereitstellen von Trainingsgeräten werden noch zusätzliche Leistungen wie z. B. ein Restaurant, Gruppenkurse, ein Swimmingpool, Massagen oder ein digitales Angebot zur Verfügung gestellt.“

Trainingsprogramme für Kinder zählen ebenso zum Angebot des Studios. Brigitte Scheidl, die gemeinsam mit Andreas Leister die Position der Geschäftsführung innehat, bemerkte neben dem Schwanken der Mitgliederzahlen noch einen weiteren, oft übersehenen Aspekt der Corona-Krise: „Das Bewegungsverhalten, die psychische Gesundheit und auch die soziale Komponente von Kindern haben sich in diesen zwei Jahren der Pandemie massiv verschlechtert. Man merkt, dass sich jene Kinder, die innerhalb dieser Zeit die Möglichkeit zur regelmäßigen Bewegung hatten, deutlich von der Masse abheben.“