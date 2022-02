Parkpickerl: Gemeinden wollen zuerst beobachten

Ab 1. März wird nahezu das gesamte Wiener Stadtgebiet zur Kurzparkzone. Das Parken wird damit von 9 bis 22 Uhr kostenpflichtig. Spannend wird die Frage, wie sich diese Regelung auf die Bezirksgemeinden auswirken wird. In Gerasdorf rechnet man mit „Pickerlflüchtlingen“. Die Stadt will mit kostenlosen Kurzparkzonen an der Stadtgrenze zu Wien gegensteuern, für Gerasdorfer Bürger soll es Ausnahmegenehmigungen geben (die NÖN berichtete).

Der Korneuburger Bürgermeister Christian Gepp rechnet nicht mit gravierenden Auswirkungen. Er hofft, dass das Klimaticket viele Pendler motiviert, auf die öffentlichen Verkehrsmittel umzusteigen. Untätig bleibt man trotzdem nicht: „Wir schaffen am Areal der ÖBB 200 zusätzliche Parkplätze“, kündigt er an, den bestehenden Schotterparkplatz neben dem Parkdeck zu vergrößern, „sobald es arbeitstechnisch möglich ist“.

In Langenzersdorf will man vorerst abwarten. „Ob und wie weit die neue Regelung in Wien das Fahrverhalten der Pendlerinnen und Pendler tatsächlich beeinflusst, kann man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beurteilen“, sagt Bürgermeister Andreas Arbesser. Man werde die Auswirkungen beobachten und dann Maßnahmen setzen. Klar ist für ihn jedoch, dass die Langenzersdorfer ihre Parkplätze nicht verlieren dürfen. Garantieren werde man das – wenn notwendig – in Form eines Anrainer-Parkpickerls, versichert er. Auch eine Kurzparkzone im Umkreis des Bahnhofs und im Ortsteil Dirnelwiese kann sich der Ortschef vorstellen.

Park&Ride-Stockerau: Kommt Schrankensystem?

Arbesser hält nicht hinterm Berg, dass er mit der Wiener Entscheidung nicht glücklich ist: „Wie würde Wien reagieren, wenn in allen niederösterreichischen Städten und Dörfern für Nicht-Niederösterreicher ein flächendeckendes gebührenpflichtiges Kurzparksystem eingerichtet würde?“, fragt er lakonisch.

„Zurzeit sind die Plätze ausreichend“, sagt Stockeraus Bürgermeisterin Andrea Völkl über die Park&Ride-Anlage beim Stockerauer Bahnhof. Vor der Corona-Pandemie war das Parkhaus mit etwa 1.000 Pkw täglich fast ausgelastet. Vor wenigen Wochen wurden außerdem 45 neue Parkplätze geschaffen. Durch die ideale Lage neben der A22 könnte es durch die neue Wiener Kurzparkzone jedoch eng werden. Die Stadt ist deshalb gerade dabei, die Lage zu sondieren, denn es parken ja nicht nur viele Pendler aus den Nachbarbezirken, „es kommen auch viele aus dem Hinterland“, so Völkl.

Noch im Februar wird es eine Besprechung mit den ÖBB geben, kündigt sie an, denn Platz steht nicht unbegrenzt zur Verfügung. Denkbar ist laut Völkl, dass ein Schrankensystem in stalliert wird und das Gratisparken damit nur jenen vorbehalten ist, die über ein ÖBB-Ticket verfügen.

