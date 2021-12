Pkw kollidierten in Kreuzung: 18-Jähriger schwer verletzt

Ein schwerer Unfall hat sich auf der Kreuzung in Wiesen ereignet: Eine 19-Jährige aus dem Bezirk Korneuburg war am Sonntagabend mit ihrem Pkw aus Richtung Kleinwilfersdorf unterwegs, mit ihr im Fahrtrichtung befand sich eine 20-Jährige aus dem Bezirk Korneuburg. An der Kreuzung dürfte die 19-Jährige aus bislang unbekannter Ursache trotz des Verkehrszeichens "Halt" in den Kreuzungsbereich eingefahren sein. Sie kollidierte dort mit dem Pkw, der von einem 18-Jährigen aus dem Bezirk Korneuburg gelenkt wurde.

Der 18-Jährige erlitt Verletzungen schweren Grades und wurde nach der Versorgung durch Rettungskräfte vor Ort mit dem Notarzthubschrauber C9 in das Universitätsklinikum Krems an der Donau geflogen. Die beiden Frauen erlitten Verletzungen leichten Grades und wurden in das Landesklinikum Korneuburg verbracht.

Bei der 19-Jährigen konnte im Fahrzeug eine geringe Menge Suchtmittel in Form von Cannabis vorgefunden und sichergestellt werden. Sie habe angegeben, vor Fahrtantritt Suchtmittel konsumiert zu haben und wurde zur klinischen Untersuchung auf Suchtmittelbeeinträchtigung vorgeführt, welche eine Fahruntauglichkeit ergab. Ihr wurde der Führerschein vorläufig abgenommen, berichtet die Landespolizeidirektion NÖ.