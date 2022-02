Reliquien bei Sanierung wiederentdeckt

Bei der Sanierung der Kapelle Wiesen gab es eine ordentliche Überraschung für die Freiwilligen: Im Altarbereich wurde ein Dokument aus der Zwischenkriegszeit entdeckt, das zu einem weiteren wichtigen Fund führte. Denn das Dokument aus 1936 war die Urkunde zur Einlegung der Reliquien in den sogenannten Mess- oder Altarstein, in dem Reliquien des Hl. Clemens und der Hl. Fructuosa sicher verwahrt sind. Auch diese wurde während der Aufräumarbeiten gefunden.

Der auf den ersten Blick unscheinbare Stein ist rituell so wichtig, dass er während der Sanierung nur mit Bestätigung des Pfarrers aus der Kapelle entfernt werden durfte. Jetzt hat er seinen Platz im Allerheiligsten wiedergefunden, und auch die Urkunde mit dem Wappen des Bischofs Franz Kamprath wurde sorgsam für die Zukunft verwahrt.

Der Hl. Clemens war einer der ersten Bischöfe Roms und starb um das Jahr 100 den Märtyrertod, den auch die Hl. Fructuosa in Antiochien drei Jahrhunderte später erlitt. Wiesen ist nicht das einzige Gotteshaus in Niederösterreich, das Reliquien dieser beiden beherbergt: Auch in Maria Rast sind Überreste dieser Heiligen zu finden.

