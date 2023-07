„Nicht polemisieren, sondern informieren“

Die Entrüstung über die möglichen Pläne für einen Windpark am Wagram nimmt kein Ende. So hat sich der Eggendorfer Christian Kaltenboeck in einem Leserbrief an die NÖN gewandt. „Wie kann es sein, dass ein (gekaufter) Stetteldorfer Gemeinderat über einen Windpark der aktuell größten Windräder Europas abstimmt und damit über tausende Bürger des kompletten Tullnerfeldes entscheidet?“, heißt es da. Ein weiterer Vorwurf lautet: „Über Dorfgespräche ist bekannt, dass allein nur die Mehrheit der Gemeinderäte in Eggendorf Grundstücksbesitzer seien und damit auch schon einen Vertag des Betreibers unterbreitet bekamen.“

ÖVP-Bürgermeister Josef Germ, darauf angesprochen, erklärt, dass vor einigen Jahren Vorverträge in der Region abgeschlossen wurden. Er nimmt aber an, dass die Laufzeit der Verträge überschritten ist. Germ erinnert daran, dass der Gemeinderat lediglich eine grundsätzliche Willenserklärung für den Ausbau der Windkraft beschlossen hat. Von einer Genehmigung sei man da noch sehr weit entfernt. Zunächst sollen die Bürger ihre Meinung dazu kundtun können. „Ich will nur nicht, dass es in einigen Jahren heißt: Warum waren wir damals nicht dabei?“, meint Germ.

Wovor der Bürgermeister warnt, sind Vorgänge wie vor über zwölf Jahren in der Nachbargemeinde Hausleiten. Damals hatte die Abstimmung über Windkraftanlagen sogar Familien entzweit.

Die Sprecherin der Bürgerinitiative Windpark Wagram-NEIN DANKE, Angelika Starkl, berichtet, dass in Neuaigen Menschen ihr Haus verkaufen und wegziehen wollen, sollte das Projekt umgesetzt werden. Kritisiert wird die fehlende Information an die Bürger seitens der Gemeinde, während „ImWind“ und EVN jetzt schon zu den Bauern gehen und Vorverträge vorlegen, die bis zu fünf Jahren gültig seien. Auch die geplante Information durch die Betreiber durch Info-Stände reicht laut Starkl nicht aus. Für eine Bürgerbefragung Anfang September bleibe zudem zu wenig Zeit.

Angesichts der Diskussionen und vorgebrachten Argumente warnt der Obmann des Verschönerungsvereins Starnwörth, Christoph Pegler: „Es kann nicht sein, dass aufgrund falscher Tatsachen polemisiert wird.“ Die Menschen sollten sich über alle Vor- und Nachteile informieren, rät er.