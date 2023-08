Stromproduktion soll bis 2030 verdreifacht werden

Die Windkraft Simonsfeld zählt zu den größten Windstromproduzenten in Österreich. Mit den 90 Windenergieanlagen in Österreich und Bulgarien sowie dem Sonnenkraftwerk in der Slowakei wird jährlich der Strombedarf von 166.000 Haushalten produziert. Bis zum Jahr 2030 will man die Produktion auf 500.000 Haushalte steigern. „Für dieses Ziel brauchen wir Mitarbeiter und Infrastruktur“, sagt Windkraft Simonsfeld-Sprecher Roman Gepp. Eine Erweiterung des Headquarters in Ernstbrunn war daher nötig. Der Baubeginn für den Firmenzubau, der neue Arbeitsplätze für die derzeit mehr als 100 Mitarbeiter schaffen wird, erfolgte im Juli. Letzten Donnerstag wurde der Spatenstich nachgeholt. Im Dezember 2024 soll der Neubau in Betrieb gehen.

Die Windkraft Simonsfeld hat 2004 ihr erstes Büro in Simonsfeld eröffnet. Weil das zu klein geworden war, übersiedelte man nach Ernstbrunn, wo laufend erweitert wird. „Wir wollen mit dem Zubau ein ökologisches Leitprojekt umsetzen und zugleich einen innovativen Workspace schaffen, der für unser wachsendes Team ideale und moderne Arbeitsbedingungen bietet“, erklärt Alexander Hochauer, Finanzvorstand der Windkraft Simonsfeld. Die Entwicklung des neuen Gebäudes sei in Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern erfolgt, betont er.

Mit dem Zubau, einer Holz-Konstruktion mit Lehmwänden, wird 1.900 Quadratmeter neue Nutzfläche geschaffen. Neben Büroräumlichkeiten mit attraktiven Arbeitsplätzen wird der Neubau eine Küche, multifunktionale Begegnungsräume und einen vielfältig bespielbaren Veranstaltungssaal bieten. Das Herzstück ist ein Innenhof.

„Wir investieren in die Energiewende und haben derzeit mehr Projekte denn je in Entwicklung“, sagt Technikvorstand Markus Winter. Allein im letzten Jahr wurden 24 neue Mitarbeiter aufgenommen. Von einem „Paradeunternehmen im Weinviertel“ sprach Bürgermeister Horst Gangl anlässlich des Spatenstichs. Die Windkraft Simonsfeld sei stets ein wichtiger Partner der Gemeinde in den Bereichen Energie, Klima und Umwelt gewesen, betont der Ortschef. „Man sieht hier, wie Energiewende gelebt wird“, lobte auch Nationalratsabgeordneter Andreas Minnich das „perfekte Zusammenspiel von Technik, Leistung und die Zusammenarbeit der richtigen Menschen“. Die Windkraft Simonsfeld würde stets die Energiewende vorantreiben: „Ihr seid immer ein bisschen der Stachel für die Politik“, so Minnich augenzwinkernd.

Geplant wurde das Projekt vom Architekturbüro Juri Troy ZT unter Projektsteuerung von M.O.O.CON. „Wir waren von Anfang an überzeugt, dass wir hier gemeinsam etwas Außergewöhnliches schaffen können“, beschreibt Juri Troy das Projekt, bei dem es darum ging, „die Ideologie der Firma ins Gebäude zu transferieren“.