FPÖ-Aktion in Stockerau: Die großen Feste zu Grabe getragen

Am Faschingsdienstag gedachten die FPÖ Stockerau und einige Stockerauer Bürger in humorvoller Weise eines doch sehr ernsten Themas: "Die kurzfristige Absage des Faschingsumzugs, aber auch des Stadtfestes im Herbst spiegelt die Lage im Veranstaltungs- aber vor allem Wirtschaftsbereich traurig wieder", so Gemeinderat Alen Ćorković.

Die Gruppe zog mit einem Sarg durch die Stadt und trug damit symbolisch das Veranstaltungswesen zu Grabe: Man wolle damit die große Trauer der Bevölkerung über die verlorenen gemeinsamen Stunden ausdrücken. "Die einst so großen Feste waren ein Highlight für die Menschen in Stockerau und Treffen voller Freude, Geselligkeit und haben das Zusammengehörigkeitsgefühl sowie den Stolz auf die Stadt massiv gestärkt. Und auch die Stockerauer Wirtschaft hat stark davon profitiert", ergänzt Ćorković.

"Sportvereine sind eingesprungen"

Stadtrat Herbert Pohl, der als "Pater Herbert, blauer Ordensmann" verkleidet mahnende Worte in einer Predigt hielt, schwärmt vom Potenzial der Menschen in Stockerau.

"Man hat bei der Absage im Herbst gesehen, wie die Sportvereine eingesprungen sind, mit Elan, Freude und Professionalität, aber auch in verschiedenen Bürgerinitiativen, was die Bürger in unserer Stadt leisten können", erzählt er. "Ich bin überzeugt, dass wir mit den Vereinen und vielen tatendurstigen Menschen in Stockerau etwas Großes auf die Beine stellen und wieder schöne Feste feiern können! Dabei sollten aber, wie in allen Lebensbereichen, die Menschen in Vordergrund stehen!"

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.