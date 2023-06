Kaufvertrag zwischen M-U-T und Steyr Automotive unterzeichnet

Mit der Unterzeichnung des Kaufvertrages wurde die bereits Ende März 2023 angekündigte Absicht von Steyr Automotive, das Fahrzeugbaugeschäft der M-U-T Maschinen-Umwelttechnik-Transportanlagen zu erwerben, vertraglich besiegelt. Binnen weniger Wochen wurde in sehr zügigen Verhandlungen Einigung darüber erzielt, welche Teile des Fahrzeugbaugeschäftes von M-U-T an Steyr Automotive gehen.

Die Marke „M-U-T“ bleibt bestehen und geht auf Steyr Automotive über. „Wir freuen uns sehr, dass wir unser Fahrzeugbaugeschäft mit der Gewissheit übergeben, dass dieses in qualifizierte und professionelle Hände kommt und die Top-Qualität aus Österreich, die unsere Kunden aus dem Kommunalbereich gewohnt sind, weiterhin in Österreich fortgeführt wird“, so Geschäftsführer der M-U-T-GmbH Bernhard List.

Produkt- und Kompetenzzuwachs im Sonderfahrzeugbau

„Die bedarfsorientierte Adaption von serienmäßigen Lkw-Typen und die Fertigung von modernen Spezialaufbauten für die Abfallsammlung sowie für die Straßen- und Kanalreinigung passen ausgezeichnet in unser Kompetenzprofil“, so Johann Ecker, Sprecher der Geschäftsführung von Steyr Automotive.

Die Verlagerung der Aufbau-Tätigkeiten von M-U-T in Stockerau nach Steyr sowie der Produktionsbeginn sind für Juli geplant. Für viele der bei M-U-T beschäftigten Mitarbeiter in Stockerau konnten berufliche Zukunftsperspektiven erarbeitet werden, die meisten Arbeitsplätze bleiben erhalten.