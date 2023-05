Startschuss für Vakuum-Kompetenzzentrum

Mit einem Investitionsvolumen von 2,5 Millionen Euro baut die Busch Austria GmbH - Spezialunternehmen für Vakuumpumpen, Gebläse und Kompressoren - ihren Betriebsstandort Korneuburg aus. Auf dem Firmenareal entsteht das erste Vakuum-Kompetenzzentrum Österreichs. In dem neuen Gebäude werden Busch und die Pfeiffer Vacuum Austria GmbH künftig gemeinsam Vakuumlösungen für österreichische Kunden entwerfen, fertigen und anbieten.

Zu diesem Zweck übersiedelt die bisher in Wien ansässige Pfeiffer Vaccum Austria GmbH - Vertreiber von Turbomolekularpumpen und Gasanalysegeräten - mit ihren 20 Mitarbeitern nach Korneuburg. „Am gemeinsamen Standort werden wir dann 60 Beschäftigte haben“, teilt Busch Austria-Geschäftsführer Karl Blümel dem NÖ Wirtschaftspressedienst mit. Für die Gebäudeerweiterung, die vom lokalen Bauunternehmen Betriebsbau Schuster umgesetzt werden wird, hat Busch Austria neben dem bestehenden 2.800 Quadratmeter großen Betriebsgelände weitere 1.000 Quadratmeter Baufläche erworben.

„Die Errichtung des ersten Vakuum-Kompetenzzentrums in Österreich ist ein beeindruckendes Zeichen für den Fortschritt unserer Stadt. Außerdem freuen wir uns, dass dadurch weitere Arbeitsplätze in Korneuburg geschaffen werden“, betonte Bürgermeister Christian Gepp in seiner Rede anlässlich des Spatenstichs.

Die Busch Austria GmbH ist ein Tochterunternehmen der Busch SE mit Hauptsitz in Maulburg im deutschen Bundesland Baden-Württemberg. Dort sind auch das deutsche Produktionswerk und die deutsche Vertriebsgesellschaft des international tätigen Konzerns ansässig. Weitere eigene Fertigungswerke des Familienunternehmens befinden sich in der Schweiz, in Großbritannien, Tschechien, Korea, Indien, China und den USA. Mit weltweit 3.800 Beschäftigten an Niederlassungen in 45 Ländern erwirtschaftet die Busch SE einen konsolidierten Gruppenumsatz von rund einer Milliarde Euro.

