Vakuum-Kompetenzzentrum schafft neue Jobs

Erst im Jahr 2019 übersiedelte die Firma Busch Austria GmbH in den neuen Businesspark an der S1. Jetzt wird der Betriebsstandort erweitert und das erste Vakuum-Kompetenzzentrum in Österreich errichtet. In dem neuen Gebäude werden Busch und die Pfeiffer Vacuum Austria GmbH künftig gemeinsam Vakuumlösungen für österreichische Kunden entwerfen, fertigen und anbieten. Beim Spatenstich am 12. Mai wird der Grundstein für das gemeinsame Kompetenzzentrum gelegt.

Busch Austria ist bereits seit 35 Jahren am Wirtschaftsstandort Korneuburg tätig. Ehemals im Industriepark Nord angesiedelt, bietet das Unternehmen am vor vier Jahren neu errichteten Firmenstandort Vakuum- und Überdrucklösungen für den österreichischen Markt an. Die Unternehmen wollen zukünftig verstärkt zusammenarbeiten: Dabei kommen die Produkte von Busch Vacuum Solutions für die unterschiedlichsten Anwendungen in fast allen Bereichen der Industrie zum Einsatz. Pfeiffer Vacuum Austria ist auf Produkte für Hochvakuumanwendungen wie Turbomolekularpumpen, Vakuummess- und Gasanalysegeräte spezialisiert. Für die Erweiterung, die vom lokalen Bauunternehmen Betriebsbau Schuster realisiert werden wird, wurden neben dem bestehenden Betriebsgelände weitere Bauflächen erworben.

Die Vergrößerung soll die Zusammenlegung von 60 Arbeitsplätzen beider Unternehmen und die Schaffung zusätzlicher Stellen ermöglichen.

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.