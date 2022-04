Zusagen für Gewerbepark in Stockerau

Im Osten der Stadt wird schon bald ein neuer Industrie- und Businesspark entstehen. Auf einem 1,3 Hektar großen Areal, das an die Druckerei Bösmüller angrenzt und in deren Eigentum steht, sollen sich Produktions-, Gewerbe- oder Dienstleistungsbetriebe ansiedeln. „Zwei Unternehmen haben bereits fix zugesagt“, erklärt Doris Bösmüller, Geschäftsführerin der Bösmüller Print Management GesmbH & Co KG, dem NÖ Wirtschaftspressedienst. Für weitere Inte ressenten gebe es noch Platz.

Vor allem mit seiner exzellenten Verkehrsinfrastruktur möchte der neue Gewerbepark Firmen anlocken. „Das Gelände liegt in unmittelbarer Nähe zur Anschlussstelle Stockerau-Ost an die Donauufer-Autobahn A22“, rührt Bösmüller die Werbetrommel in eigener Sache. Hält der Zeitplan, könnten die ersten neuen Unternehmen schon Ende des heurigen Jahres ihren Betrieb aufnehmen.

Auch bei der Druckerei selber tut sich einiges. Im Mai wird das bestehende Hochregallager um 800 zusätzliche Paletten-Stellplätze erweitert, „und im Juni gehen die Geothermieanlage zur Kühlung der Produktionshallen sowie eine Photovoltaikanlage in Betrieb“, kündigt Bösmüller an. Umweltschutz und Nachhaltigkeit seien ihr ein großes Anliegen.

Familien-Druckerei besteht seit 1978

Was die Druckerei geschäftlich leistet, ist breit gefächert. Es reicht vom klassischen Offset- sowie Etiketten- und Feinkartonagendruck bis zum Digitaldruck. Kunden des Stockerauer Unternehmens sind Banken, Versicherungen, Produktions- und Handelsbetriebe, Agenturen, Firmen aus der Kreativwirtschaft sowie Verlage und öffentliche Institutionen.

Die Druckerei ist 1978 von Hilda und Franz Bösmüller gegründet worden und steht bis heute im Familienbesitz.

