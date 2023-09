Mit neuem Magazin will Stockerau „treffer“ landen

Wirtschaftsstadtrat Christian Moser (ÖVP) ist sich bewusst: „2023 war kein einfaches Jahr für die Stadtgemeinde Stockerau.“ Er denkt dabei an die Hiobsnachrichten aus der Stockerauer Wirtschaft - z. B. den Verlust des Kika-Möbelhauses und des Delka-Schuhgeschäfts. Die „M-U-T“ hat ihre Sparten und ihr Betriebsgelände verkauft, die Produktion der Fahrzeugaufbauten wird nach Steyr verlegt. „Und zu allem Überfluss hat die WISTO mitgeteilt, dass sich das aktuelle Vorstandsteam zurückziehen möchte“, ergänzt er. Der Wirtschaftsverein hat maßgeblich den Veranstaltungsreigen belebt und Gutscheine zur Stärkung der Kaufkraft vergeben.

Moser will nun mit einem Maßnahmenpaket darauf reagieren - und der erste Akt davon ist die Herausgabe eines Stockerauer Einkaufs- und Wirtschaftsmagazins. Die Stadtgemeinde beauftragt dafür Norbert Lustig, der für Hollabrunn und Tulln ganz Ähnliches umsetzt. Der Stockerauer führt seit 1990 eine Werbeagentur - und hielt sich bisher zurück, beruflich in seiner Heimatstadt aktiv zu werden. Das ändert sich nun: Lustig fehle in Stockerau ein eigenes Einkaufsmagazin.

31.000 Haushalte sollen erreicht werden: Pendler als Zielgruppe

Geplant ist eine klassisches Printprodukt, das in Stockerau, Umgebung und westlich davon - von Kirchberg bis Korneuburg - verteilt werden soll. „In der zweiten Ausbaustufe soll es online gehen“, denkt Lustig an einen Facebook-Auftritt. Knapp über 31.000 Haushalte sollen erreicht werden. Man habe sich auf jene Kommunen konzentriert, deren Bewohner das Parkdeck beim Stockerauer Bahnhof nutzen: „Sie fahren zu uns her, stehen einen ganzen Tag hier - und sollen den Impuls erhalten, hier einzukaufen“, betont Moser.

Der Name für die neue Zeitschrift wurde aus 122 Kombinationen gewählt: „treffer“. Die erste Ausgabe erscheint im Oktober, 2024 sollen vier weitere folgen. Finanziert soll das Magazin über Inserate werden, WISTO-Mitglieder erhalten einen Preisvorteil. Und: In einer Partnerschaft mit Stockerau wird die Stadtgemeinde jedes Mal sechs Seiten kaufen und „mit ihren eigenen Themen bespielen“, ergänzt Bürgermeisterin Andrea Völkl (ÖVP). Die Zusage der Stadt sei hilfreich, erklärt Lustig: „Aber finanzieren muss es sich im Endeffekt durch unsere Anzeigenkunden.“

Es ist tough, aber wir werden es schaffen Norbert Lustig

Bürgermeisterin Völkl, Stadtrat Moser und Herausgeber Lustig sehen es durchaus als Herausforderung an, das Produkt in wirtschaftlich nicht rosigen Zeiten zu starten. „Es ist tough, aber wir werden es schaffen“, betont Lustig. Völkl hebt die positiven Effekte auf Geschäftstätigkeit in Stockerau hervor: Das Magazin mache die Einkaufsstadt bekannter und stärke den Kundenfluss.

Moser freut sich, dass alle Fraktionen im Wirtschaftsausschuss und im Stadtrat hinter dem Vorhaben stehen. Das Maßnahmenpaket umfasst nicht nur das neue Magazin: Die Lehrlingsförderung wird auf das dritte und vierte Lehrjahr ausgeweitet. Die Schanigartengebühr wird für 2023 erlassen. Das gilt auch für die Gebrauchsabgabe, die Handelsbetreiber für die Benützung von öffentlichem Grund (zum Beispiel für Kleiderständer) bezahlen. Die Mietzinsunterstützung für neue Unternehmer (im ersten Jahr drei, im zweiten Jahr zwei und im dritten Jahr einen Euro pro Quadratmeter Geschäftsfläche) soll bekannter werden. Denn: „Wir hatten erst einen Antragsfall“, so Moser.

Neue Stockerau-Card zählt zum Maßnahmenpaket

Und: „Wir bereiten mit Hochdruck eine Stockerau-Card im Scheckkartenformat vor“, ergänzt der Wirtschaftsstadtrat. Vorgestellt wird diese im Oktober: Sie soll die Einkaufsgutscheine, die bisher die WISTO abgewickelt hat, ersetzen - und wird über die Kreditkartenterminals zum Einsatz kommen. Die Funktionen sollen sukzessive ausgeweitet werden: „Sie soll eine Servicecard sein, gestartet wird aber mit den Gutscheinen“, erklärt Völkl.

„Last but not least planen wir einen Unternehmensstammtisch“, verkündet Moser. Beim ersten Termin im Rathaus werden in einem Impulsreferat Erfolgsbeispiele aus der Innenstadtbelebung vorgestellt, danach ist eine Diskussion geplant, in der Ideen und Vorschläge eingebracht werden können (21. September, 18.30 Uhr). Moser wisse, dass die Zeit der Unternehmer für ehrenamtliches Engagement immer knapper werde. „Aber wir brauchen eine Unternehmerschaft, die gemeinsam etwas unternimmt - wie lange Einkaufstage oder Schnäppchentage. Und man braucht das Sprachrohr der Wirtschaft.“

Moser ist sich sicher: Nach Kika kommt wieder ein Möbelhaus

Der Stadtrat berichtet, das sich Interessenten für die ehemalige Kika-Filiale gemeldet haben. Er sei sich sicher, dass angesichts der verkehrsgünstigen Lage bei der A22-Abfahrt eine adäquate Nutzung mit einem Möbelhändler erreicht werden kann. „Es gibt andere Interessenten auch, aber im Bezirk muss es Platz für einen Großmöbelhandel geben.“ Ein Schuhgeschäft als Delka-Nachfolge sei da vergleichsweise „superschwierig“.