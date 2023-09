Fachkräftemangel ist im Bezirk eklatant

„Die Unternehmer müssen immer positiv sein, aber die Rahmenbedingungen sind derzeit nicht lustig“, bringt Andreas Minnich, Obmann der Korneuburger Wirtschaftskammer, die aktuelle Situation der Unternehmer auf den Punkt. Er besuchte gemeinsam mit seinen Weinviertler Kollegen den NÖN-Newsroom in Korneuburg, um über die Sorgen der Wirtschaftstreibenden und mögliche Lösungsansätze zu sprechen. Wie schwierig die Lage derzeit ist, veranschaulichte Kurt Hackl, Bezirksstellenobmann in Mistelbach und Vizepräsident der Wirtschaftskammer NÖ: „Die Stimmung ist derzeit so schlecht wie am Höhepunkt der Pandemie nicht mehr.“

Die Bauwirtschaft stottere, was auch Folgen für den Handel habe, beschreibt Minnich. Die hohen Energiekosten machen allen zu schaffen. „Der Bäcker kann die Kosten nicht auf die Semmeln umwälzen“, gibt er zu denken, „das wären sonst utopische Preise.“ Er fürchte um die Nahversorgung, „das Grünste vom Grünen“, weil Regionalität kurze Wege bedeute. Hackl setzt alle Hoffnung in den Energiekostenzuschuss 2. „Der muss kommen!“, forderte er, denn: „Wenn die Regierung noch länger wartet, brauchen ihn einige nicht mehr.“

Kindergarteninitiative wird Bauwirtschaft beleben

Positiv sehen die Wirtschaftsvertreter die Kindergarteninitiative in Niederösterreich. Die Häuser für Kindergruppen, die gerade gebaut werden, „das ist schon etwas, was die Bauwirtschaft beleben wird“, ist Hackl überzeugt. Die Offensive würde außerdem jungen Frauen ermöglichen, rascher an ihren Arbeitsplatz zurückzukehren. Von der Wirtschaft sei da Flexibilität gefragt: „das kann auch Homeoffice sein, sonst wird man die jungen Frauen komplett verlieren.“

„Wir müssen durch dieses Tal durch“, da waren sich die Wirtschaftsvertreter einig. Die Unternehmer brauchen auch keine Almosen, sondern entsprechende Rahmenbedingungen. „Wir sind lösungsorientiert“, betonte Minnich. Die Bundesregierung sei gefordert, dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. „Mit einer 32-Stunden-Woche wird sich die Situation auf keinen Fall verbessern“, ist er überzeugt. Es müsse Modelle geben, dass Menschen mehr arbeiten dürfen, wenn sie das wollen. Gerade im Bezirk Korneuburg sei der Fachkräftemangel eklatant, weiß Minnich. „Wir trocknen völlig aus an Fachkräften und können die Produktivität nicht mehr auf den Boden bringen“, bedauert er. Die Problematik hat er am eigenen Leib erfahren, in seinem Modehaus sind in den letzten zwei Jahren fünf Mitarbeiter in Pension gegangen. „Es ist schon super, wenn sich überhaupt jemand meldet“, erzählt er über die Mitarbeitersuche.

Umso mehr setzen die Wirtschaftsvertreter auf die Lehre. „Das ist unsere Success-Story“, sagt Minnich. „Die Betriebe, die jahrelang Lehrlinge ausbilden, haben weniger Personalprobleme“, weiß der Gänserndorfer Bezirksstellenobmann Andreas Hager. Minnich verweist in dem Zusammenhang auf die Bildungsmesse im Stockerauer Z2000, auf der erstmals auch das Bundesheer vertreten sein wird.

„Wir haben tolle innovative Unternehmen im Bezirk“, erinnert Minnich, „richtige Champions!“ Ob das die Windkraft Simonsfeld ist, „die einen Rekord nach dem anderen abliefert“, die Leithäusl-Ostzentrale in Korneuburg, die diese Woche Eröffnung feiert, oder das philoro Goldwerk, das noch heuer fertiggestellt wird. „Das sind große Leuchtturmbetriebe, die in ihren Branchen einen großen Stellenwert über Österreich hinaus haben.“ Minnich hofft, dass vor den Toren Wiens noch mehr Greentech-Betriebe ihren Platz finden. „Ich vertraue auf die Innovationskraft und Leistungen“, so der Korneuburger Wirtschaftsobmann und ergänzt, „wir versuchen, Teil der Lösung zu sein und nicht Teil des Problems. Deshalb wird mir vor 2024 nicht bang.“