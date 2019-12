In der Facebook-Gruppe „Was ist los bei uns in Stockerau“ brodelt die Gerüchteküche. Doch diesmal steht nicht Stockerau im Mittelpunkt der Diskussionen, sondern der Bau eines Supermarktes bzw. die mögliche Schließung des Gasthauses „Zum goldenen Adler“ am Sierndorfer Hauptplatz.

„Es war nie die Rede davon, dass der ‚Goldene Adler‘ geschlossen werden soll.“Bürgermeister Gottfried Muck

Im Sommer wurde in Sierndorf ein Fragebogen an die Bevölkerung verteilt, auf dem Wünsche, Anregungen und Verbesserungsvorschläge angegeben werden konnten. Es kristallisierte sich heraus, dass der Bau eines modernen Supermarktes ein großes Anliegen der Einwohner ist. Dieser sollte aber nicht im neuen Siedlungsgebiet gebaut werden, sondern am Hauptplatz, dort, wo sich auch das traditionelle Wirtshaus „Goldener Adler“ befindet.

Bürgermeister Gottfried Muck (ÖVP) meint dazu: „Es stimmt, dass im Zentrum von Sierndorf ein Supermarkt gebaut werden soll, aber nur in Zusammenarbeit mit dem ansässigen Kaufhaus Mahrer, das diesen Supermarkt dann übernehmen soll.“ Und zur Schließung des Wirtshauses beruhigt der Ortschef: „Es war nie die Rede davon, dass der ‚Goldene Adler‘ geschlossen werden soll. Wir haben dem Pächter zugesagt, dass er auch nach dem Bau des neuen Nahversorgers das Gasthaus betreiben kann.“ Wenn es notwendig sein sollte, das bereits desolate Gebäude abzureißen, würden ihm neue Räumlichkeiten im Zentrum zur Verfügung gestellt, ergänzt Muck.

Zum Zeitplan für die Umbauarbeiten meint der Bürgermeister: „So schnell geht das nicht, es gibt noch keine Pläne und auch noch keinen Beschluss.“ Zunächst werde es eine Vorplanphase von bis zu zwei Jahren geben, kündigt er an.