An drei Standorten – im Bürgerservice, in der Sparkasse und im Wohnbau-Center – werden Christbäume aufgestellt und mit Herzen behangen. Die Herzen beinhalten Wünsche von bedürftigen Personen bis zu 30 Euro, die von den Hilfsorganisationen ausgewählt wurden. Ab 18.11. kann man die Herzen pflücken, Wünsche erfüllen und diese dann im Bürgerservice oder in der Sparkasse abgeben.