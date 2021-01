Berichte, wonach die gestrige Explosion in einem Wohnhaus in Langenzersdorf durch eine gezielte Manipulation der Gastherme herbeigeführt wurde, kann Johann Baumschlager, Sprecher der Landespolizeidirektion NÖ, nicht bestätigen. "Ich kann es weder bestätigen noch dementieren", sagt Baumschlager auf NÖN-Anfrage. Er warte noch auf den Abschlussbericht.

Wohnhaus-Explosion Schwierige Suche nach der Ursache

Der Sprecher betont, dass er in ständigem Kontakt mit den Ermittlern stehe. Heute sei vorsichtig in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr der Schutt vom dritten und vierten Stock des Hauses in der Schulstraße entfernt worden, um zum Herd der Explosion vorzudringen. Den Abschlussbericht erwartet Baumschlager nicht vor Montag.