„Jugendliche tun sich oft schwer, ein Sprachrohr zu finden“, weiß SP-Jugendstadtrat Michael Kramer. Aus diesem Grund hat die Stadtgemeinde die Aktion Jugendoffensive 2019 gestartet. Erster Schritt war die Bestandsaufnahme im Rahmen eines Jugendworkshops im Stadtsaal unter dem Motto „Gestalte deine Zukunft in Gerasdorf mit“.

Themen, die die Jugendlichen bewegten, waren der Jugendshuttle, der Beachvolleyballplatz und Jugendveranstaltungen. Aber auch Kramer selbst hat Wünsche: „Mein Ziel ist es, in vier von fünf Ortschaften Jugendzentren zu haben.“ Derzeit gibt es Räumlichkeiten in Gerasdorf und Seyring. In Kapellerfeld ist ein 120 Qua-dratmeter großer Jugendraum im Entstehen. Massiv am Herzen liege ihm auch Föhrenhain, das aufgrund seiner Lage von den anderen Zentren relativ weit entfernt ist, so Kramer.

Tacheles spricht der Jugendstadtrat, was den Jugendshuttlebus zu den Festen betrifft, der diesen Sommer erstmals auch in Gerasdorf gefahren ist. „Schon beim ersten Termin waren 100 Jugendliche dabei“, war er von dem Erfolg selbst überrascht. Und er verspricht: „Es wird auch 2019 einen Jugendshuttle geben.“ Fest stehe nur noch nicht, in welcher Form.