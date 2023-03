Warum das Trommeln ein „Hochgefühl“ vermitteln kann

Vor etwa 20 Jahren hat Bernhard Thim mit dem Trommeln begonnen und in vielen Djembe-Kursen sein Können so weit ausgebaut, dass er sein Wissen in Workshops an Interessierte weitergeben kann.

Die Djembe ist eine einfellige Bechertrommel aus Westafrika, deren Korpus aus einem ausgehöhlten Baumstamm besteht. Thim lernte bei heimischen, aber auch bei vielen internationalen Musikern und Percussionisten, den Rhythmus als Wechselspiel von Stille und Ton gekonnt zu vermitteln. „Das Trommeln versetzt dich in ein Gefühl der Erdverbundenheit, vermittelt Geborgenheit und Sicherheit. Es fördert außerdem das Zusammenspiel der Gehirnhälften, verbessert deine Wahrnehmung und begleitet dich auf deinem Weg zur Selbstfindung“, ist er von seiner Kunst überzeugt.

Gespielt werden ruhige, meditative Rhythmen, die stark zur Erdverbundenheit beitragen, aber auch viele afrikanische Rhythmen, die pure Lebensfreude ausdrücken. „Sie sind wichtig, um neue Lebenskraft zu tanken. Das Kombinieren und das Verschmelzen der einzelnen Rhythmen trägt zu einem einzigartigen geistigen, seelischen sowie körperlichen Hochgefühl bei“, so Thim.

Thim sucht nach einer Tänzerin für seine Darbietungen

Die Workshops finden ein- bis zweimal pro Woche in Stockerau oder Herzogbirbaum statt und jeder kann daran teilnehmen. Es werden Anfänger- und Fortgeschrittenen-Kurse angeboten. Thim informiert: „Vor Corona hatte ich etwa 15 Personen in der Gruppe. Leider sind es weniger geworden. Ich habe mich entschlossen, in Kleingruppen weiterzuarbeiten, es findet auch wieder ein Anfängerkurs statt.“

Gemeinsam mit zwei Professionisten aus dem Senegal hat Thim auch schon viele Auftritte absolviert. Ob im „Veggie Bräu“ in Stockerau, bei Sonnwendfeiern, beim Vollmondtrommeln am Leeberg oder bei Ausstellungen: Die Darbietung mit der Djembe-Trommel kam immer sehr gut an und entführte die Besucher in andere Sphären. Teilweise wurden die Events auch durch eine Tänzerin begleitet, die leider nicht mehr zur Verfügung steht. Thim würde sich freuen, wenn sich jemand bei ihm meldet, den oder die „Tanz mit Trommelbegleitung interessiert“, sagt Thim.

Alle Infos: www.bernhardthim.at

