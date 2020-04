Bekannt ist Hans Peter Henhapel bis weit über die Bezirksgrenzen hinaus, in ganz Österreich hat er normal seine Auftritte als Werkelmann. Zur Zeit gilt auch für ihn: „Daheimbleiben!“ Untätig ist der 72-Jährige aber nicht: Immer, wenn er Pause von der Gartenarbeit macht, holt er eine seiner vier Drehorgeln hervor und lässt sie in Lerchenau erschallen.

privat Mit seinen Drehorgeln sorgt der Werkelmann von Lerchenau Peter Henhapel von seinemGarten aus für den guten Ton im Ort.

„Bis nach Würnitz kann man mich jetzt hören, weil so wenig Verkehr ist“, erzählt Henhapel. Über zwei Stunden musiziert er täglich. Das Programm gestaltet er nach Tageszeit: Am Vormittag gibt es eher Märsche, zur Jausenzeit kredenzt er dann Musicals, um 18 Uhr gibt es gemischtes Programm. Mit „Ave Maria“ und der „Kleinen Nachtmusik“ hat Henhapel etwa den Gründonnerstag begangen, am Karfreitag schwiegen seine Pfeifen.

Musikwünsche gab es noch keine. Bei gut 1.000 Liedern wären sie aber kein Problem.