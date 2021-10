Wie erst jetzt bekannt wurde, wurde der Würnitzer Tierarzt Wolfgang Babinek am vergangenen Freitag Opfer eines schweren Verkehrsunfalls. Er wollte von der Straße zwischen Würnitz und Mollmansdorf auf einen Feldweg abbiegen. Ein dahinter fahrender Pkw krachte ungebremst in den Wagen des Tierarztes. Der Anprall war so heftig, dass das Auto auf die Böschung und wieder zurück auf die Straße geschleudert wurde. Radio und Steuergräte flogen aus den Halterungen, sogar die Kardanwelle riss komplett ab. „Zwei Tage Kopfschmerzen und eine schmerzende Halsmuskulatur“, trugen Babinek und seine Gattin davon.

Weniger Glück hatten allerdings die mitgeführten Tiere: „Leider sind meine beiden Hunde durch die Heckscheibe aus dem Auto geschleudert worden“, schildert Babinek. Während ein Tier unverletzt blieb und von Helfern eingefangen wurde, erlitt der andere Hund schwere Beckenverletzungen und muss operiert werden. Glück schien auch der andere Lenker gehabt zu haben, laut Babinek war er nur einen Tag im Krankenhaus.