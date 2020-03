„Natürlich hatten wir heute schon geöffnet“, so Göbharter am Freitag. Den Vormittag übernahm seine Lebensgefährtin Cornelia Filipek. Am Nachmittag, wenn ihre Kinder von Kindergarten und Schule abgeholt werden, folgt der Wechsel. Zwei Tage war das Geschäft komplett geschlossen; die Folge: „Viele Lebensmittel sind verdorben, dazu kommt der Verdienstentgang“, erklärt Göbharter. Deshalb wurden nun die Öffnungszeiten verlängert. Auch eine Hauszustellung wird ab sofort angeboten.