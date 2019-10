Der Verein „harmony4kids – Auszeit für Kinder“ will Kindern in belastenden Situationen wie bei einem Trauerfall, der schweren Erkrankung eines Familienmitglieds, der Trennung der Eltern etc. eine kleine Auszeit von Ihrem schwierigen Alltag bieten und sucht dazu noch Unterstützer.

„In Österreich gibt es rund 48.000 Kinder, die Angehörige pflegen; ihnen tut es gut, einmal rauszukommen und sich bewegen zu können“, erklärt Obfrau Uschi Ledvina. Bei wöchentlichen Trainings sollen sich diese Kids richtig austoben können. Aber auch Entspannungseinheiten wie Yoga oder „Fantasiereisen“ tragen dazu bei, dass die Kinder ihre Sorgen zumindest vorübergehend vergessen können.

So ein Angebot ist laut Ledvina österreichweit einzigartig. Diese Trainings werden derzeit nur im Bezirk Korneuburg und in Wien angeboten, der Verein mietet dafür eigens die Räumlichkeiten an. Die Trainer selbst sind diplomierte Gesundheitspädagogen, die ehrenamtlich tätig sind. Besonderer Wert wird auf Empathie und „ein großes Herz für Kinder“ gelegt.

„Viele große Organisationen begrüßen unser Projekt und verweisen auch betroffene Familien an uns“, freut sich Ledvina. Doch dem Verein mangelt es noch immer an Bekanntheit. Ledvina: „Es wäre wichtig, dass Familien, die ein schweres Los zu tragen haben, von uns erfahren.“

Problematisch ist auch, dass für Kinder aus sozial schwachen Familien oft kein Geld für die angebotenen Trainings zur Verfügung steht. Deshalb sucht der Verein nun Paten und Sponsoren. Am 9. November findet daher in Würnitz eine Winterzauberwanderung für die ganze Familie statt, Treffpunkt ist um 14 Uhr beim Servus Sozialzentrum. Im Anschluss gibt es Punsch, einen kleinen Imbiss und ein Unterhaltungsprogramm für Kinder im Servus. Betroffene Familien sind ebenso eingeladen wie freiwillige Helfer und Sponsoren. Detaillierte Informationen gibt es im Internet unter www.harmony4kids.at.