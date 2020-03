Die erste am Coronavirus Erkrankte im Bezirk, die Würnitzerin Birgit Schlerith, hat es überstanden, sie gilt als offiziell geheilt und gesund. Damit ist für sie aber noch nicht alles überstanden, denn ihr Mann Daniel hat die geforderten zwei negativen Tests noch nicht geschafft.

„Das ist sehr spannend für uns“, erklärt das Paar. Denn Daniel Schlerith hat zu keinem Zeitpunkt Symptome einer Erkrankung gezeigt. Mögliche Erklärungen dafür habe ein Arzt geliefert: Entweder habe Daniel Schlerith keine Antikörper entwickelt weil er ja nicht erkrankt war – oder in den Nasenschleimhäuten finden sich noch Reste des Virus.

Somit stehen beide und die älteste Tochter noch immer unter Quarantäne. „Ich kann es schon nicht mehr erwarten, dass ich endlich hinausdarf“, so Schlerith. Die erste Unternehmung in Freiheit wird für die beiden ein ausgiebiger Lauf sein, kündigen sie schon an.