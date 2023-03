Bezirk Korneuburg: Den Städten fehlt ein Hauptplatz

Unterschiedlich hinsichtlich Größe und Struktur sind die drei Städte Korneuburg, Stockerau und Gerasdorf im Bezirk. Das wirkt sich dann auch auf das Vorhandensein und die Größe eines Zentrums aus. Aber sind sie belebt?

Korneuburg: Hauptplatz-Umgestaltung in Warteposition

„Die Umgestaltung des Hauptplatzes war schon immer ein Thema“, sagt Korneuburgs Bürgermeister Christian Gepp. Allerdings habe die Stadt derzeit mehrere Großprojekte laufen, da fehlen Manpower und auch das Budget. Dafür wird die Parkgarage im ehemaligen Gericht besser genutzt werden können, weil eine dynamische Anzeige mit der jeweiligen Auslastungszahl installiert werden soll.

Problemtisch sieht Gepp den Branchenmix und den Leerstand rund um den Hauptplatz. Zum Teil sind die Geschäfte nicht groß genug: So freut sich Gepp über einen großen E-Bike-Store; der ist allerdings vom Zentrum entfernt fast beim K01.

„Grätzloasen“ werden gut angenommen

Dem Leerstand kann die Stadt kaum entgegenwirken. Zum Teil ist ein mehrmaliger Besitzerwechsel eines Hauses daran schuld, dass sich keine Geschäfte einmieten können. Unter den gegebenen Umständen findet Gepp den Mix aus Geschäften und Lokalen aber durchaus passend.

Entscheidend ist für den Stadtchef, „dass die Menschen das Zentrum auch annehmen.“ Deshalb gibt es Veranstaltungen wie Angelobungen oder Adventmärkte und natürlich auch den regelmäßigen Markt. Was sehr gut angenommen wird, sind die „Grätzloasen“, die an verschiedenen Punkten rund um das Zentrum aufgestellt wurden.

Frequenz: Aktiv Maßnahmen setzen

Auch der für Wirtschaft zuständige ÖVP-Stadtrat Andreas Minnich ist über Leerstände nicht glücklich. „Wir haben ein Auge darauf und versuchen über das Leerstandsmanagement zu vermitteln“, sagt er. Den Branchenmix rund um den Hauptplatz findet er dafür breit gefächert und sehr gut.

Allerdings müsse dazu auch immer etwas getan werden, um die Frequenz der Menschen hoch zu halten, sagt Minnich. So wird die lange Einkaufsnacht mit einer Genussveranstaltung der Lokale kombiniert.

Fehlendes Verkehrskonzept in Stockerau

Gleich mehrere Probleme in Stockerau ortet der Bereichsleiter für Marketing, Sport und Kultur im Rathaus, Georg Ihm. Statt eines Hauptplatzes gibt es ein langgestrecktes Zentrum von der Grafendorfer Straße bis zur Donaustraße.

Zudem finden sich gerade in diesem Abschnitt immer wieder leerstehende Geschäftslokale wie etwa das scharfe Eck. „Auf Private haben wir keinen Einfluss“, sagt Ihm. Da gehöre Wille und Mitarbeit der Eigentümer dazu, denn volle Geschäftslokale seien notwendig für das Leben in der Stadt.

Idee: Einbahnregelung und Begegnungszone

Dringend nötig für das Zentrum ist laut Ihm auch ein entsprechendes Verkehrskonzept. Eine erste Vorstellung hat es bereits gegeben, dazu kamen laut Ihm viele Anregungen der Bürger. So ist eine der Ideen eine Einbahnregelung in der Hauptstraße zwischen Grafendorfer Straße und Bahnhofstraße oder sogar eine Begegnungszone.

Dabei sollen - neben den Garagenplätzen im Z2000 und in der Marktgasse - weitere Stellplätze in „überschaubarem Maß“ bestehen bleiben, so Ihm. Wichtig werde eine Anbindung des Radverkehrs sein. Ein Termin für die Präsentation des Konzepts ist noch nicht fix. Die Umsetzung soll aber in den nächsten fünf Jahren erfolgen.

Ein eigenes Kapitel ist allerdings der Rathausplatz, der nur am Samstag beim Wochenmarkt voll ist. Da wünscht sich auch Ihm eine Belebung, allerdings sieht er in den nächsten Jahren kein Budget dafür.

Vom schlechten Niveau der letzten 15 Jahre ausgehend ist es noch schlechter geworden. Dietmar Pfeiler, Stadtrat

„Vom schlechten Niveau der letzten 15 Jahre ausgehend ist es noch schlechter geworden“, so Dietmar Pfeiler von den Grünen, als Stadtrat für die Stadtentwicklung zuständig, zum Zentrum von Stockerau. „Die Frequenz der Fußgänger und damit Käufer ist viel zu gering“, sagt er. Angesichts der „Lärm- und Abgashölle“ sei dies kein Wunder.

Problematisch ist für ihn zudem, dass es eigentlich fünf Plätze auf einigen hundert Metern gibt. Das Flanieren dazwischen müsse aber angeregt werden. Da setzt Pfeiler auf die laufende Evaluierung der Verkehrssituation, aus der dann den Bürgern ein Konzept vorgestellt werden soll. Dabei seien die Parkplätze kein Thema, weil genug vorhanden sind. Was sich Pfeiler aber auch zur Belebung des Zentrums vorstellen kann, ist eine Verlängerung der Bräuhausgasse bis zur Bahn mit direktem Zugang zu den Gleisen.

Was alles möglich ist, um ein Zentrum zu beleben, ist laut Pfeiler auf der anderen Seite der Donau zu sehen. Er verweist auf den Hauptplatz in Tulln, der gut belebt wurde.

Cities App: Versuch, regionale Geschäfte zu beleben

Unterstützung bei der Belebung gibt es für Korneuburg und Stockerau durch die Leader-Region Weinviertel Donauraum. „Im Fokus steht der Versuch, regionale Geschäfte zu beleben“, sagt Geschäftsführer Günther Laister.

Aktiv ist die die Cities-App für Korneuburg und Stockerau. Die Plattform vereint sämtliche Bereiche der Städte, von der Wirtschaft über Vereine bis zur Kultur. Die Nutzer können dabei ganz gezielt auswählen, welche Informationen sie interessieren.

In Gerasdorf fehlt der Ortskern, Gym nährt Hoffnung auf Umgestaltung

Von einem Zentrum weit entfernt ist man in Gerasdorf. Ortsteile wie die Oberlisse seien nach Wien orientiert, andere Teilgemeinden wie etwa Seyring bezeichnet Wirtschaftsstadtrat Kaldun Hana als „reine Schlafstadt“. Aber auch im Kern von Gerasdorf, bei Rathaus und Kirche, fehlt schon aus Platzgründen ein Zentrum.

Hana erinnert an das seinerzeitige Entwicklungsprojekt „Gerasdorf 2040“, das aber nicht mehr weiterverfolgt werde. So gibt es zwar im Bereich der Leopoldauer Straße und am Anfang des Hauptplatzes Geschäfte für den täglichen Bedarf, aber keine Boutiquen et cetera, die zum Bummeln einladen.

Hana setzt seine Hoffnung in den Bau eines Gymnasiums, in dessen Sog dann eventuell der Hauptplatz zu einem Zentrum umgestaltet werden könnte.

