Bunte Plakate zieren die Stadt, und ein imposanter Fuhrpark zog zur Wiese neben der Einfahrt zum Blue Danube Park. Seit Donnerstag, 7. Oktober, gastiert der "Cirkus Pikard" in der Nähe der Werft.

Nun darf das Publikum wieder mitlachen und mitfiebern, wenn die Künstler des einzigen niederösterreichischen Zirkus zeigen, was sie können. Mit dem neuen Programm „Feuerwerk“ sorgt der beliebte Circus Pikard wieder für beste Unterhaltung und neue Überraschungen. Wenn wagemutige Akrobaten die Lüfte erobern oder süße Ponys liebevoll zu Tricks animiert werden, mit Händen und Füßen jongliert oder mit Feuer getanzt wird, staunen nicht nur Kinder, sogar Eltern und Großeltern, Onkel und Tanten bekommen plötzlich ganz große Augen.

Im letzten Jahr mussten viele der Zirkusaktivitäten in die Online-Welt verlegt werden. Der Circus Pikard bot an die 20 Livestreams, wöchentliche Akrobatik- und Jonglier-Workshops via Zoom, und auch die Social-Media-Kanäle des Circus wurden fleißig versorgt. „Doch kein Foto und kein Video dieser Welt kann das echte Live-Erlebnis im Zirkuszelt ersetzen. Darum freuen wir uns sehr auf alle Shows in Korneuburg“, zeigt sich Zirkusdirektor Alexander Schneller begeistert über die aktuelle Tournee, die alle Künstler wieder näher an das Publikum bringt.

Bürgermeister Christian Gepp ergänzt: „Für alle großen und kleinen Bürgerinnen und Bürger und auch für die Gäste aus umliegenden Gemeinden ist es immer wieder ein Highlight, wenn der Circus Pikard bei uns gastiert und mit seinem Programm Klein und Groß begeistert! Es freut mich sehr, dass es in diesem Jahr unter Beachtung aller Corona-Maßnahmen wieder möglich ist, die spektakulären Shows live miterleben zu können!“

Die Vorstellungen finden im Zeitraum von 7. bis 26. Oktober 2021 statt.

Alle aktuellen Termine sowie die Möglichkeit zur Online-Ticketreservierung findet man unter circus-pikard.at