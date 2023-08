Kloster Marienfeld: Neue Äbtissin stammt aus Goldgeben

Schwester Maria Immaculata Maierhofer wurde vor wenigen Wochen zur insgesamt dritten Äbtissin des Klosters Marienfeld (Bezirk Hollabrunn) gewählt. Die 66-Jährige, die mit bürgerlichem Namen Maria Maierhofer heißt, stammt aus Goldgeben.

Nach dem Besuch der Schulen in Hausleiten absolvierte Maria Immaculata zunächst die Krankenpflegeschule Tulln, bevor sie im Krankenhaus Tamsweg Praxis sammelte. Die Berufung zur Nonne hatte Maria Maierhofer schon vor der Firmung gespürt, wie sie in einem Interview sagte. Die Teilnahme an der Gebetsgruppe Legion Mariens und Wallfahrten hatten sie dann bestärkt.

Im Alter von 21 Jahren trat sie ins Kloster der Zisterzienserinnen in Maria Stern in Vorarlberg ein. Wie üblich war sie erst Kandidatin, dann absolvierte sie ein Probejahr und erhielt den Namen Maria Immaculata. Danach kam die Ausbildung mit Gesellenprüfung für die Gestaltung von Paramenten. Dabei handelt es sich um die im Kirchenraum und in der Liturgie verwendete Textilien, die oftmals künstlerisch aufwendig gestaltet sind.

Feierliche Amtseinführung findet im September statt

Als endgültige Entscheidung für das Klosterleben legte Maria Immaculata im Oktober 1982 das Ordensgelübte ab. Einen Monat später übersiedelte sie mit sieben Schwestern in das neu gebaute Kloster Marienfeld beim Wallfahrtsort Maria Roggendorf im Bezirk Hollabrunn. Gemeinsam bauten sie das Kloster zur selbstständigen Zisterzienserinnen-Abtei aus, Maria Immaculata wurde die Leiterin der Paramenten-Werkstatt.

Die Benediktion, die Amtseinführung und Segnung, der neuen Äbtissin durch den Generalabt des Zisterzienserordens erfolgt am 29. September. Wer an der Feier samt Agape teilnehmen will, muss sich rechtzeitig anmelden.

Maria Immaculata ist als Äbtissin bereits die zweite Pfarrangehörige, die in einem Orden eine Leitungsfunktion innehat. Denn Abt Kolumban Luser vom Stift Göttweig ist in Wolfpassing geboren.