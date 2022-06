Zu Fuß auf der A22 unterwegs: Polizei stoppt Mann mit Einkaufswagen

Werbung

Aufgefallen ist der Mann am 1. Juni in den Morgenstunden, als er mit seinem Waggerl den Beschleunigungsstreifen der A22 bei Stockerau Ost in Richtung Wien beschritt. Die Polizei stellte keine Allgemeingefährdung fest, kontrollierte den Mann aber.

Desorientiert hat er nicht gewirkt, gibt die Landespolizeidirektion bekannt. Allerdings hatte der Fußgänger keinen Ausweis bei sich: Die Beamten nahmen ihn zur Identitätsfeststellung vorläufig fest.

Bei der Durchsuchung unter anderem des Einkaufswagens dann die Überraschung: Neben eines USB-Sticks, iPhone-Ladegeräts und Aux-Kabels fanden die Beamten eine fremde Bankomatkarte.

Die vorgefundenen Gegenstände konnten mit einem Diebstahl in Wien im Mai in Verbindung gebracht werden. Es folgte die Anzeige der Staatsanwaltschaft auf freiem Fuß.

