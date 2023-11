Stranzendorf: Die Silberhelme sind eifrig am Bauen

Eifrig am Werken sind die Silberhelme im Zuge der Erweiterung des über 30 Jahre alten Feuerwehrhauses. Dies lässt sich schon aus der Ferne erkennen. „Die Wände stehen schon“, freut sich Kommandant Johann Ratsch. Die Planungsarbeiten starteten schon 2022.

Dabei versucht man, möglichst viele Arbeiten in Eigenregie zu erledigen. So wurde nur die unterste Reihe der Mauersteine von einer Firma gesetzt, den Rest erledigen die Florianis selbst. Im Schnitt sieben bis acht Helfer sind in ihrer Freizeit auf der Baustelle, „aber es sind immer wieder andere“, freut sich Ratsch über den enormen Einsatz.

Voraussichtlich in zwei bis drei Wochen soll der Rohbau stehen, „den Dachstuhl hätten wir gerne vor Weihnachten drauf“, erklärt der Kommandant den Plan. Ein Termin für die Fertigstellung steht aber noch nicht fest. Etwa 430 Quadratmeter Nutzfläche sollen nach Fertigstellung neu hinzukommen.

Für den Umbau musste auf dem Grundstück neben dem bestehenden Feuerwehrhaus zunächst ein altes Haus abgerissen werden. Nun entstehen Umkleideräume, eine Garage und ein kleiner Technikraum. Dann könnte ein derzeit benützter Raum auch wieder der Gemeinschaft zur Verfügung stehen. Denn nicht nur die Musiker proben im Feuerwehrhaus, auch der sehr engagierte Dorfverschönerungsverein braucht Platz. Wie sich das alles ausgehen soll, wird wohl erst nach der Fertigstellung im Detail feststehen.