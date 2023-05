Waldjugendspiele: Korneuburger Schüler auf Platz eins

Mit 245 von 250 möglichen Punkten ging die Musik-Kreativ-Mittelschule Korneuburg als Siegerin aus den heurigen Waldjugendspielen des Bezirkes hervor. Bestens vorbereitet durch Lehrerin Brigitte Schuster war dieser Erfolg möglich.

Die Spiele wurden heuer bereits zum 34. Mal ausgetragen. So wie die letzten Jahre war heuer wieder der Wildpark Ernstbrunn Austragungsort. Im Rahmen einer dreistündigen Wanderung durch den Wald hatten die Schüler der zweiten Klassen an mehreren Stationen entlang eines Waldparcours verschiedene Aufgaben zu lösen, wo sie ihr Wissen um die Natur und in besonderer Weise um den Wald unter Beweis stellen konnten.

Ziel: Kinder sollen hautnah den Wald erleben können

Geschicklichkeits- und Erlebnisstationen dienen zur Auflockerung dieses Rundganges. Ein wesentliches Ziel dieser Veranstaltung ist, dass die Kinder zumindest einmal während ihrer schulischen Ausbildung mit Forstleuten hautnah den Wald erleben können.

So wie jedes Jahr hat erneut der Lions-Club Kreuzenstein die Waldjugendspiele finanziell in der Organisation unterstützt.

