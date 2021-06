Mit einem Überraschungs-Open-Air-Fest wurde der Direktor der ÖKO Mittelschule Ernstbrunn Felix Swoboda in würdigem Rahmen in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.

Der „Feueralarm“ ließ alle Kinder und Lehrer in den Laumannpark „flüchten“, dort angekommen, nahmen die Schüler Platz und Lehrer Thomas Laab moderierte die „Swoboda-Abschieds-Show“. Vorerst waren aber die Kinder dran und verpackten in der „Firma Swoboda“ alle angenehmen Dinge, die der Direktor als Lehrer, Problemlöser und manchmal auch Konfliktlöser in der Schulzeit leistete.

Der zweite Abschnitt spiegelte Swobodas sportliche Hobbys wie Radfahren und Skifahren wider. Mit der Startnummer eins ließ man den künftigen Pensionisten über die berühmte Kitzbühler Streif „abfahren“. Die markanten Punkte nutzten Thomas Laab, Franz Grafenauer, Christoph Eckel und VS-Direktorin Martina Heger zum Posi tionswechsel, um den scheidenden Direktor zu würdigen.

„Er hinterlässt bei uns eine große Lücke“

Der 1958 geborene Swoboda maturierte 1976 an der MUPED Wien, nach der Lehramtsprüfung 1979 begann er in der Hauptschule Harmannsdorf seine Laufbahn. Er engagierte sich auch in den diversen Gremien der Lehrerverbände und brachte dort viele gute Ideen ein.

2003 übernahm Swoboda den Direktorensessel in der ÖKO-Hauptschule Ernstbrunn, die später zur Neuen Mittelschule wurde. 2009 legte er auch die Volksschulleiterprüfung ab und führte ein Jahr Volks- und ÖKO-Hauptschule Ernstbrunn, bevor Martina Heger die Volksschule übernahm.

„Er hinterlässt bei uns eine große Lücke. 18 Jahre ist ja auch eine nicht alltägliche Dienstzeit als Direktor“, resümiert Qualitätsmanager der Bildungsregion 2 Christoph Eckel.

Die rund 190 Schüler sangen das Lied „Wahnsinn“, umgedichtet auf Begebenheiten mit Swoboda. Dienstellen-Ausschussobmann Grafenauer titulierte Swoboda als Gesamtkunstwerk „Mensch“, dessen Lehrerstil bei den Kindern angekommen sei. Wegbegleiter Robert Mundsperger erfand einen neuen Begriff, um Swoboda zu umschreiben: „Swobodarisch“ war der Stil des Direktors, sonst würde es kein Vergleichswort geben.

Moderator und Nachfolger Laab dankte dem Direktor für sechs Jahre beste Zusammenarbeit und dafür, dass er ihm drei Jahre über die Schulter schauen durfte: „Alles erdenklich Gute und wir weinen dir jetzt schon nach, du wirst uns sehr fehlen.“

Swoboda bedankte sich bei seiner Frau Manuela, die immer hinter und zu ihm stand und ihn überall unterstützte. Zum Abschluss gab es für die Ehrengäste und Lehrer Sekt und Brötchen aus der Kreativbäckerei Kürrer.