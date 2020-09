Ein großes Fest organisiert der Pfarrgemeinderat der Filialkirche Mollmannsdorf, denn es ist 50 Jahre her, dass die Bürger ihren Kirchenzubau errichtet haben. Ein Glockenturm samt Holzkapelle wurde erstmals im 18. Jahrhundert erwähnt.

„Zu dieser Zeit mussten die Mollmannsdorfer zur Messe immer nach Harmannsdorf gehen, weil Messen im Ort nur viermal im Jahr erlaubt waren“, erklärt die stellvertretende Vorsitzende des Pfarrgemeinderats Gertraud Wittek. 1 784 wurde Würnitz für Mollmannsdorf zuständig, weil der Fußweg nicht länger als eine halbe Stunde dauern sollte, die Beschränkungen blieben. Mittlerweile werden jede Woche regelmäßig Messen gelesen.

Aus dem hölzernen Bethaus entstand langsam eine kleine gemauerte Kirche, 1834 wurde sie Johannes dem Täufer geweiht. 1839 wurde ein kleiner Zubau errichtet. Einen großen Aufschwung erlebte die Kirche laut Wittek unter Religionsprofessor Josef Weinand etwa ab 1967. Der Wiener hatte ein Sommerhaus in der Nähe und setzte sich dafür ein, dass regelmäßig Messen gelesen wurden. Die wenigen Autobesitzer holten ihn dafür eigens ab.

Weinand regte auch den Zubau an, mit dem 1968 begonnen wurde. Die nur knapp sechs Meter breite Kirche wurde vergrößert, Sakristei und Aufbahrungshalle wurden angebaut. „Alle Mollmannsdorfer haben mitgearbeitet, rund 60.000 Arbeitsstunden wurden geleistet“, so Wittek.

Sogar die Kirchenbänke wurden in Eigenregie hergestellt. Am 26. Juli 1970 wurde die Kirche in ihrer derzeitigen Form eingeweiht. Die Glasfenster und das Fresko hinter dem Altar wurden übrigens von dem Maler und Glaskünstler Hermann Bauch aus Kronberg gestaltet.

Das 50-jährige Kirchenzubau-Jubiläum wird am kommenden Sonntag, dem 6. September, um 10.15 Uhr mit einer Feldmesse vor der Kirche begangen. Neben Pfarrer Stanislaw Zawila wird auch Monsignore Mathias Winna erwartet, der die Pfarre von Obergänserndorf betreut. Nach dem geistlichen Teil folgt der weltliche: ein zünftiger Frühschoppen mit der Blasmusik Großrußbach.