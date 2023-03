Griss um Gemeindewohnungen

Exakt am 10. November erfolgte der Spatenstich für das K2-Projekt in der Kreuzensteiner Straße. Dabei handelt es sich um einen Wohnbau mit insgesamt 43 barrierefreien Gemeindewohnungen, die auch leistbar sein sollten. Die Fertigstellung wurde mit eineinhalb bis zwei Jahren angenommen. Dabei liegt man gut im Plan.

Wie ÖVP-Vizebürgermeisterin Helene Fuchs-Moser, in deren Aufgabengebiet die Vergabe liegt, bekannt gab, wird die Zuteilung der Wohnungen bereits im Juni dieses Jahres erfolgen. „In keiner Gemeinde wurden in den letzten Jahren neue Gemeindewohnungen errichtet. Wir haben da eine Vorreiterrolle“, meint sie stolz.

Interesse an den Gemeindewohnungen ist enorm

Zurück zum Anfang: Bevor man das Projekt in Angriff nahm, mussten für die bis dato dort lebenden Mieter neue Wohnungen gefunden werden. „Viele von ihnen fühlen sich in ihrer neuen Umgebung wohl“, bestätigte Fuchs-Moser, es gebe aber auch einige, die wieder zurückwollen.

Das Interesse ist jedenfalls enorm. Derzeit gibt es rund 180 Bewerbungen für die 43 Wohneinheiten. „Es werden also leider sehr viele Menschen enttäuscht sein“, zeigt sie sich etwas ernüchtert.

Um schon im Vorhinein keine Beschwerden bezüglich einer etwaigen Bevorzugung von Bewerbern zu geben, kommen bei der Vergabe strikte und klare Kriterien zur Anwendung. Nur wenn jemand in den letzten fünf Jahren in Korneuburg hauptgemeldet war, hat eine Chance. Weitere Kriterien sind der Zeitpunkt der Anmeldung, das Familieneinkommen und besonders zu berücksichtigende Umstände. Die Pläne und die Finanzierungsunterlagen werden in den nächsten Wochen erwartet und die Zuteilung wird noch im Frühsommer erfolgen.

