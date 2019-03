Um rund 15.000 Einwohner ist der Bezirk seit 2002 gewachsen. „Zuzugskaiser“ sind Gerasdorf, Stockerau und Korneuburg mit zusammen über 7.600 Neubürgern, Tendenz steigend.

Je weiter man sich aber von Wien, von Bundesstraßen und einer guten Verkehrsanbindung entfernt, umso mehr stagniert der Zuzug. Dies zeigen die Grundstückspreise.

Laut Statistik Austria kostete im Jahr 2017 in Rußbach, Stetteldorf am Wagram und Großmugl der Quadratmeter Baugrund etwa 60 Euro. Im Vergleich dazu wurden in Korneuburg 420 Euro verlangt. Auf den Plätzen dahinter, aber schon um bis zu 100 Euro preiswerter: Langenzersdorf, Hagenbrunn, Gerasdorf und Bisamberg.

Infrastruktur muss mit der Gemeinde wachsen

Um aus der Stagnation bei Zuzug und Neubauten heraus zu kommen, „muss man mit Vollgas dahinter sein“, erklärt der Ernstbrunner VP-Bürgermeister Horst Gangl im Gespräch mit der NÖN.

privat. Erfolgreich beim Zuzug: Horst Gangl aus Ernstbrunn.

Aktuell werden zehn Wohneinheiten und elf Reihenhäuser errichtet, durch den Wohnpark Leiser Berge sollen weitere 45 Einfamilienhäuser hinzukommen. Auch Private bauen Häuser aus und schaffen zusätzlichen Wohnraum. Die Folge: Der Quadratmeterpreis liegt bereits über 100 Euro.

„Diese Entwicklung funktioniert aber nur dann, wenn sie langsam vonstatten geht“, warnt Gangl. Parallel mit der Bevölkerung muss auch die Infrastruktur wachsen, dabei ist die Gemeinde gefordert. Dazu zählt der Ausbau der Kinderbetreuung ebenso wie eine Vielzahl an Vereinen und Freizeitangeboten, aber auch medizinische Versorgung. Gangl: „Die Menschen wollen auch am Land das Angebot wie in der Stadt!“

„Altbestand wird bei uns kaum an Ortsfremde weitergegeben“, so Magdalena Batoha, VP-Bürgermeisterin von Leobendorf. Allerdings sind private Bauträger bemüht, mehrere kleine Grundstücke zusammenzufassen, um Wohneinheiten errichten zu können. Meist ziehen aber Ortsansässige ein. Damit lässt sich auch der in den vergangenen Jahren stagnierende Zuzug erklären.

Leitzersdorf: Umwidmungs-Blockade als „Katastrophe“

Die einzige Gemeinde im Bezirk mit einem Bevölkerungsrückgang ist Leitzersdorf. An der Infrastruktur liegt es nicht, „wir sind fast ein Teil von Stockerau“, erklärt BGL-Bürgermeister Franz Schöber. Schule, Kindergarten, Vereine – alles wäre da. Deshalb langen auch Anfragen von Bauträgern ein – „Es ist angerichtet“, so Schöber.

Allerdings ist es ihm nicht gelungen, im Gemeinderat Umwidmungen durchzubringen oder Projekte wie „Junges Wohnen“ in die Gemeinde zu holen. Diese Blockade „wird für die Gemeinde eine Katastrophe“, warnt Schöber.

Sinkt die Bevölkerung weiter, droht der Verlust nötiger Förderungen. Bei vier Geburten und 15 Todesfällen im vergangenen Jahr helfen auch moderate Grundstückspreise um 100 Euro pro Quadratmeter wenig. „Die Leute ziehen dann halt nach Spillern“, so Schöber.