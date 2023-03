Bahnhof: E-Bikes und gesicherter Abstellplatz für Pedalritter

Erstere ist ein neuer, diebstahlsicherer und witterungsgeschützter Fahrrad-Abstellbereich, den die Stadtgemeinde mit den ÖBB errichten. Zusätzlich werden neue E-Sharing-Bikes bereitgestellt. Beide Services bilden weitere Möglichkeiten um die „erste“ und „letzte“ Meile der Wege in Korneuburg abzudecken, das bestehende Mobilitätsportfolio umfasste bisher Rail&Drive, E-Scooter Sharing und nextbike.

Bürgermeister Christian Gepp zeigt sich erfreut: „Wir freuen uns über die Neuerungen und den Bürgern stehen weiterhin zahlreiche Mobiltätsangebote im Rahmen des ÖBB-360°-Programms bereit, wie die Car-Sharing-Autos, E-Scooter, Fahrräder und E-Bikes. So können Anwohner und Besucher Wege vom und auch zum Bahnhof abdecken und auch ohne eigenes Fahrzeug viele Ausflugsziele und Radwege in der Umgebung nutzen.“

Zehn E-Bikes, ein Lastenfahrrad und gesicherte Abstellzone

Die Saison startet mit zehn hochwertigen E-Bikes und einem E-Lastenfahrrad in Korneuburg: Die Fahrzeuge sind an den drei Standorten Bahnhof, Hauptplatz und Justizanstalt zu finden und zu mieten. Die neue absperrbare Zone für 60 Fahrräder im Bereich der Bushaltestellen am Bahnhof in Korneuburg ist wettergeschützt und mittels Videoüberwachung zusätzlich gegen Diebstähle abgesichert. Kunden können über die App „Juhuu Bike Box“ die Fahrradstellplätze buchen und mieten.

Einfach die App im Apple-App- oder Google-Play-Store suchen oder den QR-Code an der Tür des Fahrradraumes scannen. Nach Abschluss einer Monats- oder Jahresmiete kann man die Schiebetür mittels Scannen des QR-Codes an der Tür öffnen. Das Fahrrad kann an einem zugewiesenen, nummerierten Stellplatz im Fahrradraum sicher geparkt werden.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.oebb.at/bike

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.