Höbersdorf: Marius ist jetzt der singende Bauer

Wie kam es dazu, dass Bauer Marius jetzt in einem Tonstudio Aufnahmen macht? „Der Oberösterreicher Stefan Kalu ist an mich herangetreten und hat gesagt, dass er ein Lied mit dem Titel 'Egosexuell' für mich geschrieben hat“, erzählt er. „Stefan hat schon mit mehreren Kandidaten aus diversen ATV-Staffeln Lieder aufgenommen und ich habe mir gedacht: Warum nicht, was soll denn schon Schlimmes geschehen?“

Gesagt, getan. Das Lied und das dazugehörige Video waren schnell aufgenommen und sind auf YouTube und Spotify zu sehen und zu hören. Sobald der Song online war, lief er in den Discos in ganz Österreich schon auf und ab. „Am gleichen Tag hat mich ein Tanzlokal am Attersee eine Nachricht geschrieben und gemeint, dass ,Egosexuell‘ der Renner ist“, ist der Höbersdorfer stolz auf seine Leistung.

Aufgestachelt durch den Erfolg hat er nun ein zweites Lied aufgenommen. Der Titel „Voll“ wird am 12. Mai erscheinen: ein Lied, das einen Einblick in den Lifestyle von Marius geben wird.

Marius & Melanie kamen auf Bällen kaum zum Tanzen

Und wie geht es ihm mit seiner anderen Leidenschaft - seiner Weggefährtin Melanie, die er nicht über „Bauer sucht Frau“, sondern außerhalb des Formats gefunden hat? „Bei uns ist alles in Ordnung, wir sind immer noch sehr glücklich und unternehmen auch sehr viel miteinander“, schildert Marius. „Da wir beide begeisterte Tänzer sind und uns gerne schön anziehen, war die Ballsaison gerade das Richtige für uns. Bei einigen Bällen kamen wir gar nicht so viel zum Tanzen, da eine Unmenge von Leuten Selfies mit uns machen wollten.“

Der Höbersdorfer Landwirt genießt den Bekanntheitsgrad: „Interessant ist nur, dass uns die Wiener nicht kennen. Es hat uns doch etwas verwundert, anscheinend wird ,Bauer sucht Frau‘ hier nicht so viel geschaut. Also, wenn ich unerkannt bleiben will, muss ich ganz einfach nur nach Wien fahren“, schmunzelt er.

Ich habe viele neue Freunde gefunden, die meine Lebensweise verstehen Marius ist froh, bei „Bauer sucht Frau“ teilgenommen zu haben

Nach wie vor polarisiert Marius, wenn er zum Beispiel via Facebook eine medizinisch durchgeführte Penisvergrößerung andeutet: Tatsächlich hat er 50 Kilogramm abgenommen und sich die Fettschürze entfernen lassen. Die Teilnahme an der ATV-Sendung bereut er jedenfalls nicht.

„Ich bin froh, dass ich bei der Sendung mitgemacht habe. Ich habe viele neue Freunde gefunden, die meine Lebensweise verstehen. Am wichtigsten ist mir, dass mich meine Kinder so akzeptieren, wie ich bin, und dass auch meine Lebensgefährtin sich gut mit allen dreien versteht“, erklärt der Höbersdorfer.

Nur eines ist ihm aufgefallen: „Dass mich die Leute bei mir im Ort nicht akzeptieren und mich größtenteils meiden. Aber man kann es halt nicht allen recht machen. Ich bin immer bemüht, keinem weh zu tun und lebe nach dem Motto: Leben und leben lassen.“

