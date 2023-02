1.400 Krapfen für NÖN-Partner und -Kunden in Region Krems

Freudige Überraschung für NÖN-Freunde, -Kunden und -Partner: 1.400 süße Köstlichkeiten wechselten in Stadt und Bezirk Krems in der abgelaufenen Wochen den Besitzer.

80 Kartons morgens angeliefert

NÖN-Fahrer Peter Hehenberger brachte mehr als 80 Kartons der am selben Morgen in der Erlebnisbäckerei Haubis in Petzenkirchen bei Melk frisch zubereiteten Krapfen nach Krems, wo sie am frühen Morgen in kürzester Zeit in Krems-Gneixendorf aus- und in die Fahrzeige der Kremser Krapfenboten umgeladen waren. Neun Helfer starteten von dort in verschiedene Richtungen.

Freude bei den Empfängern

Groß war die Freude bei den Empfängern. In Unternehmen, die die NÖN als Werbeplattform nützen, waren sie ebenso willkommen wie in Gemeindestuben und bei öffentlichen Einrichtungen. Meist kamen sie sogar rechtzeitig zur vormittägigen Kaffeejause und waren in kurzer Zeit verspeist. Ebenso groß war die Freude in den Caritas-Einrichtungen - der Werkstätte und im psychosozialen Wohnhaus - in Paudorf.

Freude in vielen Gesichtern

Jubel gab es heuer auch bei den Schülerinnen und Schülern der Volksschule Gföhl. Beteilt wurden aber auch die diensthabenden Beamten der Polizeiinspektion, die fleißigen Helferinnen und Helfer der Kremser Feuerwehr sowie die Rotkreuz-Teams in Krems und Langenlois. Mittags waren alle süßen Köstlichkeiten verteilt. Fest steht: Die Freude der Empfänger löste auch bei den Überbringern Freude aus.

