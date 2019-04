Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) möchte den Stundenlohn von Asylwerbern mit 1,50 Euro deckeln. Betroffen wären von dieser Grenze die sogenannten Remunerantentätigkeiten, die Flüchtlinge sofort nach Asyl-Antragsstellung ausüben dürfen. Darunter fallen Hilfstätigkeiten für Bund, Länder, Gemeinden, Gemeindeverbände oder NGOs, die unter dem Einfluss einer Gebietskörperschaft stehen.

Im Bezirk Krems stößt die Idee des Innenministers schon jetzt auf weitflächige Ablehnung. Harald Leopold, ÖVP-Bürgermeister von Langenlois, sagt gar dazu: „Politik ist manchmal scheußlich.“ Dennoch sei es legitim, das Einkommen von Asylwerbern an jenem von Grundwehr- und Zivildienern zu messen. Ob es gescheit ist, sei eine andere Frage.

In der Weinstadt sind derzeit – abhängig von der Jahreszeit – vier bis zehn Asylwerber im Bauhof der Gemeinde tätig. Vier Euro pro Stunde bekommen sie bezahlt. „Die Beschäftigung von Asylwerbern funktioniert bei uns sehr gut, sie fügen sich toll ein. Jene wenigen Problemfälle, die wir hatten, sind nicht mehr in Langenlois“, erzählt Leopold. Über die Tätigkeit beim Bauhof hinaus vermittelt die Gemeinde Flüchtlinge auch an Private, bei denen sie mit Dienstleistungsschecks arbeiten dürfen.

"Jetzige Regelung mit Gemeinden darf nicht angegriffen werden"

Die Flüchtlingshilfe Langenlois, die derzeit 58 Migranten betreut, ist über Kickls Plan naturgemäß alles andere als begeistert. Charlotte Ennser, die als pensionierte Deutschprofessorin für die Deutschkurse verantwortlich zeichnet, findet ihn „himmelschreiend, diese ständigen Verschlechterungen und Drangsalierungen signalisieren den Leuten, dass sie das Letzte sind.“ Wolfgang Almstädter, Koordinator der Flüchtlingshilfe, fordert: „Die jetzige Regelung mit den Gemeinden darf nicht angegriffen werden!“

Außerhalb von Langenlois sind im gesamten Bezirk derzeit nur in Krems Asylwerber dauerhaft tätig. Von den noch rund 120 hier aufhältigen Personen arbeiten (abwechselnd) zehn mit 5 Euro Stundenlohn für die Stadt, etwa in Bad, Österreichhallen und Parkhäusern.

„Es ist ja positiv, dass sie arbeiten, das fördert die Integration“, meint die für sie zuständige Manuela Leoni: „Meine Begeisterung für den 1,50-Euro-Vorschlag hält sich in Grenzen. Aber wir müssen es hinnehmen, wie es die Regierung beschließt.“ Stadtchef Reinhard Resch: „Das derzeitige Modell funktioniert, ich sehe keine Notwendigkeit, etwas zu ändern.“ Nur 1,50 Euro pro Stunde zu zahlen, sieht er jedoch als „Geringschätzung der Arbeit und der Menschen“.