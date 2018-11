Mehrere tausend Besucher am ersten Wochenende machten den 1. Kremser Stadtadvent in der Dominikanerkirche zum Erfolg – und Mut fürs kommende Wochenende, an dem der zweite Teil in Szene geht.

Kooperation ermöglichte neue Veranstaltung

„Intensive Zusammenarbeit“ zwischen Krems Tourismus mit Gabriela Hüther, dem Kulturamt mit Gregor Kremser und Koordinatorin Andrea Topitz-Kronister würdigte Doris Denk vom Magistrat bei der Begrüßung und lud die Gäste ein: „Schalten Sie auf Genießermodus um!“

Lichtinstallation im Innenhof begeisterte

Während Peter Sigmund von Donau Tourismus, der eine sehenswerte Lichtinstallation zum Festauftakt beisteuerte, das noch zu milde Wetter beklagte, merkte Bürgermeister Reinhard Resch an, es sei ja noch „pünktlich zum Stadtadvent kälter geworden“. Der Stadtchef gab dem Wunsch Ausdruck, es möge „Besinnlichkeit und auch Kauflust“ aufkommen.

Erste Einstimmung auf die Adventzeit

Drei Tage lang genossen die Käste Kulinarik und Gemütlichkeit und nützten die Chance, Kunsthandwerk und weihnachtliche Waren zu erstehen. Ensembles der Musikschule stimmten auf die kommende Adventzeit ein.