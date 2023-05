Brantner-Gruppe für Familienfreundlichkeit ausgezeichnet

Die Brantner-Gruppe konnte sich im Wettbewerb „Österreichs beste Familienunternehmen 2023“ erfolgreich behaupten und holte den ersten Platz in NÖ.

Hochkarätige Jury entschied

Bernd Brantner, Eigentümer und Geschäftsführer der Brantner Gruppe, sowie Josef Scheidl, Geschäftsführer von Brantner green solutions, nahmen die Auszeichnung in der Aula der Wissenschaften in Wien entgegen. Martin Kocher, Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft, hielt die Festansprache. Der Wettbewerb wurde von der Tageszeitung „Die Presse“, dem Bankhaus Spängler, der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO und der Österreichischen Notariatskammer auf die Beine gestellt. Eine hochkarätige Jury bewertete die eingereichten Projekte.

Erbe des Großvaters fortführen

„Ich freue mich sehr über die Auszeichnung und bedanke mich bei allen Mitarbeitern für ihren großartigen Einsatz“, kommentierte Bernd Brantner den Erfolg. Es bereite ihm große Freude, die Familientradition in dritter Generation zu pflegen. „Mir ist es ein großes Anliegen, das Erbe meines Großvaters, der das Unternehmen gründete, sowie meines Vaters nach bestem Wissen und Gewissen weiterzuführen und eigene Akzente – etwa im Bereich Forschung und Entwicklung – zu setzen.“ Als „First Mover“ im Bereich der Kreislaufwirtschaft „fühlen wir uns Partnern, Kunden und Mitarbeitern sowie gegenüber Umwelt und Gesellschaft verantwortlich.“

Fortschritt durch Forschung

„Das Motto von Brantner green solutions lautet ‚Zero Waste'“, erklärte Geschäftsführer Josef Scheidl. „Wir führen möglichst viele Ressourcen nach ihrer Verwendung in den Stoffkreislauf zurück.“ Das schaffe man durch moderne Sortier- und Kompostieranlagen und eine patentierte Schlackenaufbereitung, die 80 Prozent der Restmüllverbrennungsrückstände in neue Ressourcen verwandelt. „Wir forschen laufend an modernen Technologien wie Künstliche Intelligenz, Robotik, Sensorik und Telematik und bringen diese zum Einsatz. Auf den Rückhalt der Familie Brantner zählen zu können, hilft uns wesentlich dabei, zukunftsorientiert zu agieren.“

Imperium mit Hauptsitz Krems

Der Hauptsitz der Brantner Gruppe liegt nach wie vor in Krems. Dort wurde das Familienunternehmen 1936 von Walter Brantner Senior als Taxi-, Bus- und Reiseunternehmen gegründet. Sohn Walter Brantner junior baute es zu einem internationalen Transportunternehmen aus. 1976 wurde das Portfolio um Entsorgung und kommunale Dienstleistungen erweitert, die heutige Sparte Brantner green solutions. 2000 trat Bernd Brantner in das Unternehmen, das zu einem modernen Kreislaufwirtschaftsunternehmen geworden ist, ein. Heute ist man neben Österreich auch in der Slowakei, in Tschechien, Rumänien und Serbien vertreten und beschäftigt 2.850 Mitarbeiter. Der Jahresumsatz beträgt rund 300 Millionen Euro.

