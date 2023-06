Erwin Kirschenhofer: Oberster Mutmacher mit viel Optimismus

Ein Bild mit Symbolkraft: Gemeinsam mit AK-Bezirksstellenleiterin Doris Schartner (links) und Wirtschaftskammer-Bezirksstellenleiter Holger Lang-Zmeck (rechts) zieht Erwin Kirschenhofer, hier mit seiner Stellvertreterin Petra Kocnar, an einem Strang. Die sozialpartnerschaftliche Zusammenarbeit ist dem obersten Arbeitsplatz-Vermittler in Stadt und Bezirk immens wichtig. In Krems gibt es regelmäßige Treffen der Vertreter der verschiedenen Organisationen, und die Zusammenarbeit ist durch ein partnerschaftliches Miteinander geprägt.

Foto: Martin Kalchhauser