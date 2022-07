Marillen-Haupternte in der Wachau steht bevor

Werbung

In der Wachau steht die Marillen-Haupternte bevor. Gerechnet wird heuer auch aufgrund des Frostes im Frühling mit einer leicht unterdurchschnittlichen Erntemenge, teilte die Donau Niederösterreich Tourismus GmbH am Montag in einer Aussendung mit. Das sonnige Wetter mit ausreichend Niederschlägen in den vergangenen Wochen habe den Früchten allerdings gutgetan.

Schätzungsweise 100.000 Bäume in der Region liefern den Ertrag der originalen Wachauer Marille. Angeboten werden die Früchte an Verkaufsständen entlang der Bundesstraße in der Wachau. Um sich die gewünschte Menge zu sichern, wurde eine Vorbestellung bei einem Bauern empfohlen. Beim Kauf sollte man auf das Gütesiegel "Original Wachauer Marille" achten, um ausschließlich die EU-geschützten Früchte zu bekommen, hieß es in der Aussendung.

Ganz im Zeichen der süßen Frucht steht die Kremser Altstadt von Donnerstag bis Sonntag sowie von 21. bis 24. Juli beim traditionellen Fest "Alles Marille". In der Fußgängerzone erwarten die Besucher Kulinarik, Tanz und Musik. In Spitz (Bezirk Krems) geht heuer bis 24. Juli erstmals statt dem Marillenkirtag der Marillensommer in Szene.

