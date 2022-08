Bewegte Geschichte: Kremser Hafen ist top

Werbung

Der Hafensilo, aufgehübscht von Friedensreich Hundertwasser, einem der bedeutendsten österreichischen Künstler, fungiert beinahe als eine Art Wahrzeichen bei Ankunft in der Stadt Krems aus Richtung der S 5.

Im Jahr 1939 fiel der Startschuss für die Errichtung des Donauhafens durch die Stadt Krems. Im selben Jahr erfolgte die Gründung der Lagerei- und Umschlagsbetriebe Karl Mierka durch den gleichnamigen Besitzer. Heute führt die Rhenus Donauhafen GmbH Krems hier die Geschäfte.

In den 1940er-Jahren gab es hauptsächlich Importumschläge von Getreide. Die Kriegswirren gingen jedoch auch hier nicht spurlos vorüber und sorgten für massive Geschäftseinbrüche. Ab 1960 entwickelte sich der Donau-See-Verkehr in den Nahen und Mittleren Osten, in welchen auch der Kremser Hafen eingebunden war.

Im Laufe der Jahrzehnte wurde stetig ausgebaut, bis der Mierka Donauhafen Krems im Jahre 1997, bei der Wahl zum „Binnenhafen des Jahres“, hinter dem weltgrößten Binnenhafen Duisburg den zweiten Platz erreichte. Gleichzeitig wurden im selben Jahr erstmals eine Million Tonnen Güter im Hafen Krems umgeschlagen.

Hochwasser 2002 sorgte für Millionenschaden

Neben dem Zweiten Weltkrieg und der Wirtschaftskrise 2008 setzte vor allem ein Jahrhundertereignis dem Hafen Krems als wichtigem Lager- und Umschlagplatz an der Donau zu: Das Hochwasser 2002 überflutete das Südufer des Hafenbeckens um einen halben Meter und verursachte massive Schäden in der Höhe von rund 2,5 Millionen Euro.

Diese konnten zwar erstaunlich rasch behoben werden, um ähnliche Schäden jedoch künftig vermeiden zu können, wurde 2005 eine mobile Hochwasserschutzsicherung für den Hafen Krems eröffnet. Deren Kosten von rund 5 Millionen Euro wurden von Bund, Land und Stadtgemeinde Krems getragen.

Bei Hochwasser-Alarm fährt ein 27 Meter langes und 110 Tonnen schweres Schleusentor aus, wodurch der Hafen vor dem Rückstau der Donau gesichert wird. Erreicht die Donau einen Pegel von 194 Metern über dem Meeresspiegel, wird die Schifffahrt eingestellt und bei einem weiteren Anstieg das Tor geschlossen.

