Christkind kam auch im Krieg nach Gföhl

Werbung

Foto: NOEN

„Ich kann euch zu Weihnachten nichts geben …“ Die berühmte Weihnachtsansprache Bundeskanzler Leopold Figls aus dem Jahr 1945 bleibt unvergessen. Weihnachten war stets ein Familienfest – auch in Zeiten des Krieges. Zu heute gibt es Parallelen.

Der Sattler und Tapezierermeister Ferdinand Wimmer aus Gföhl war zeitlebens begeisterter Hobbyfotograf und hinterließ nach seinem Tod im Jahr 1953 ein aus mehreren tausend Negativen und Fotos bestehendes Archiv, in dem das familiäre und soziale Leben in Gföhl, aber auch seine Zeit im Krieg dokumentiert ist. Eva Wimmer, die Ehegattin des Enkels von Ferdinand Wimmer, arbeitete die historischen Fotografien auf. Ein Teil ist im familieneigenen Möbelhaus ausgestellt.

Sie gewährte der NÖN Einblick in die Weihnachtsfeierlichkeiten der Familie – konkret ins Jahr 1941. „Ferdinand war damals in der Ukraine im Krieg, genau an jenen Schauplätzen, die auch jetzt im Krieg sind“, so Wimmer. Neben Briefen von der Front ist auch eine Karte zu finden, die Ferdinand mit Tusche für seine Frau Rosa zeichnete und mit einem Gedicht ergänzte: „Steh‘ ich in finsterer Mitternacht gar einsam auf der stillen Wacht, so denk ich an mein fernes Lieb, das mir auch hold und treue blieb.“

Männer im Krieg, Mütter trugen ein schweres Los

Während die Väter im Krieg waren, versuchten die Mütter und Großeltern zu Hause, die Familien so gut wie möglich zu versorgen. So gab es im Hause Wimmer auch zu Weihnachten 1941 einen Christbaum und Geschenke für die Kinder: Anstelle eines iPhones gab es Rechenschieber und einen Spielzeug-Lkw aus Holz. Natürlich durfte eine Puppe für die Mädchen nicht fehlen. Auch der Besuch in der Mette war ein Fixpunkt. Die Sehnsucht nach dem Ende des Krieges ging nur vier Jahre später in Erfüllung.

Weihnachten ist für die Familie Wimmer auch heute ein großes Familienfest – bei dem selbstverständlich auch immer fotografiert wird.

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.