Mautern und Krems: Schwestern an zwei Ufern

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Während Krems in den 1920er-Jahren seine Funktion als Verwaltungszentrum festigte, stagnierte die Entwicklung am rechten Donau-Ufer. Durch die Nazis erfolgte ab 1938 der Ausbau der „Gauhauptstadt“ Krems zu einem Industriestandort, wodurch der Platzbedarf wuchs. So sollte die kleinere Nachbarstadt Mautern als „städtische Erweiterungsfläche“ für das Wachstum von Krems herhalten.

Zwangseingemeindung zu „Groß-Krems“ durch Nazis

Doch trotz der zwangsweisen Eingemeindung Mauterns nach „Groß-Krems“ kam die deutsche Wehrmacht den zivilen Planern zuvor: Die Luftwaffe beschlagnahmte große Teile des Mauterner Feldes zum Aufbau einer Kasernenanlage.

Nach der Befreiung 1945 verfolgten die Einwohner der Römerstadt beharrlich ihren Wunsch nach erneuter Selbstständigkeit. Laut Ortsvorsteher Hubert Rohrhofer – er war später auch Bürgermeister – werde Mautern unter den Schwesterstädten lediglich „als Stiefschwester behandelt“ und müsse als Bittstellerin auftreten. Die Bemühungen zeigten Früchte: Mit Jahresbeginn 1948 wurden nämlich die Gemeinden Mautern, Mauternbach und Baumgarten wieder errichtet, um in den 1970er-Jahren zur nunmehrigen Stadtgemeinde Mautern an der Donau zu verschmelzen.

Jugendliche vor der Mauterner Brücke (im Hintergrund Stein): Diese Aufnahme stammt aus dem Jahr 1935. Foto: Foto Sammlung Karl Reder

Die 1957 eröffnete Julius-Raab-Kaserne des Bundesheeres bedeutete für Mautern nicht nur die Aufwertung zur Garnisonsstadt, sondern leitete auch ein Bevölkerungswachstum ein. Als sich Krems 1985 als Landeshauptstadt bewarb, weckte dies erneut Begehrlichkeiten im Kremser Rathaus. Das künftige Regierungsviertel sollte auf Mauterner Gemeindegebiet errichtet werden. Die Bevölkerung erteilte diesen Plänen durch ihr mehrheitliches Votum für St. Pölten allerdings eine deutliche Abfuhr.

Als wesentlich erfolgreicher erwiesen sich jene Vorhaben, die miteinander auf Augenhöhe umgesetzt wurden. Dazu zählen etwa die Errichtung eines gemeinsamen Abwasserklärwerks, die Bemühungen rund um die Erhebung der Wachau zum Weltkulturerbe oder die Rettung des „Mauterner Altars“.

Die Herausforderungen der Zukunft wird allerdings keine der Schwesterstädte allein bewältigen können: Gerade in den Bereichen Mobilität, alternativer Energieerzeugung und Umweltschutz ist nur ein Weg erfolgversprechend: der des partnerschaftlichen Dialogs zwischen beiden Donau-Ufern.

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.