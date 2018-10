Die verheerende „Spanische Grippe“, an der 1918 mehr Menschen starben als im Ersten Weltkrieg, raffte auch Niederösterreichs berühmtesten Maler dahin – im Alter von nur 28 Jahren: Am 31. Oktober jährt sich der Tod von Egon Schiele zum 100. Mal.

Auch in Krems erinnert eine Tafel an ihn – an jenem Haus in der Schillerstraße 12, wo der gebürtige Tullner bei einer „Kostfrau“ wohnte, während er in Krems das Realgymnasium – das BRG Ringstraße – besuchte.

„1913 war er wieder hier und hat vier berühmte Bilder geschaffen“

Während der Schulbesuch nach nur drei Monaten erfolglos wieder beendet wurde, entwickelte Schiele eine „lebenslange Bindung zu Krems“, wie Landesgalerie-Direktor Christian Bauer berichtet: „Es gibt Postkarten, auf denen er von der Wachau schwärmt, und viele Hinweise, dass er immer wieder hier war.“

Da Schiele schon als Bub eine Schwäche für mittelalterliche Architektur hatte, galt seine Liebe vor allem der Altstadt von Stein. „1913 war er wieder hier und hat vier berühmte Bilder geschaffen, die Stein vom anderen Donauufer und vom Kreuzberg aus zeigen“, so Bauer. „Sie gehören zum Wichtigsten seiner Landschaftskunst.“

Eine große Stein-Ansicht wird als Leihgabe des Wiener Leopold Museums in der Landesgalerie gezeigt werden, wie Bauer ankündigt: „Ein ganz tolles Bild, das noch nie in Krems zu sehen war!“ Insgesamt sollen etwa 20 Schiele-Werke in der Landesgalerie präsentiert werden.