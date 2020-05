Am 7. Mai 1914 wurde Anna Annessi geboren – damals wie auch heuer ein Donnerstag. Zum 106. Geburtstag der liebenswerten Langenloiserin konnten die Vertreter von Stadt und Land Corona-bedingt nur schriftlich gratulieren. Es freute die Jubilarin aber sehr, als man ihr mit gebührender Distanz durchs Fenster das Gratulationsschreiben des Bürgermeisters überbrachte.

Die Haindorferin zählt zu den ältesten Bewohnern im Bezirk Krems. Viele Herausforderungen hat sie in ihrem langen Leben gemeistert, darunter zwei Kriege er- und überlebt, drei Kinder in die Welt gesetzt, Ehemann und Sohn vor Jahrzehnten verloren. Erst vor Kurzem sind ihre Freundin, ein Neffe und der Mann ihrer Friseurin gestorben.

Sie möchte aber noch so viel erledigen, vor allem in ihrem Garten, aus dem sie besonders viel Kraft schöpft. „Oben“, sagt sie, „bin ich noch ganz gut beisammen, leider hat mich die Kraft in den Beinen verlassen.“ Deshalb freute sie sich sehr über ihr Geburtstagsgeschenk, einen Treppenlift. So kann sie noch täglich in den Hof und Garten fahren.

Fest entschlossen steuert sie nun den 107. Geburtstag an, den sie im nächsten Jahr wieder mit dem Bürgermeister und den Haindorfer Gemeinderäten persönlich feiern will. Gernot Ortner: „Ich habe noch nie einen Menschen kennen gelernt, der so viel Wissen bis ins hohe Alter mitnehmen durfte und dabei zufriedene Gelassenheit ausstrahlt.“