AWC löste einen „Goldregen“ über Rohrendorf aus

Seinen sensationellen Vorjahreserfolg bei der Austrian Wine Challenge (AWC) – zehn Goldmedaillen! – konnte Josef Rosenberger heuer wiederholen. Der „Hobbywinzer“ Otmar Amon, der allerdings ausgebildeter Sommelier ist und eng mit Rosenberger kooperiert, holte viermal Gold.

Bei der AWC Vienna, einem der größten weltweit anerkannten Weinwettbewerbe, wurden heuer 11.500 Weine aus 42 Nationen bewertet.

„Ich habe den besten Kellermeister Österreichs“, scherzt Amon, im Hauptberuf bereits Pensionist, über den Umstand, dass seine Weine in den Rosenberger-Tanks reifen, ehe sie in Flaschen in seinem Keller in der Lindobelgasse lagern. Amon, der durch eine ganz frühe berufliche Tätigkeit mit dem Weinbau in Kontakt gekommen und längst Weinfachmann ist, freut sich, dass sein allererster Rotwein, der „Oton One“ aus 2009, einer der Goldenen ist. Weitere Top-Bewertungen gab es für den Oton One 2018 sowie den Grünen Veltliner „Auszeit“ (2022) und den GV Reserve (2019). Vier weitere eingereichte Weine wurden immerhin mit Silber bewertet.

Wenngleich es viele Kunden, einige sogar in Deutschland, gibt, soll der Weinbau für Amon – wegen seiner Pedanterie oft „Pinzettenwinzer“ genannt – und seine Frau Veronika „Liebhaberei“ bleiben. „Es macht Spaß! Andere gehen Golfspielen, ich produziere etwas, das Menschen Freude macht.“

Während Amon ½ Hektar Weingärten hat, bearbeitet Josef Rosenberger mit Gattin Helga und Sohn Josef jun. („Josef III.“) 24 Hektar. „Gehofft habe ich es schon“, meint er zur Wiederholung des zehnfachen Golds aus 2022. Lössterrassen-Cuvée 2022, GV Kaiserstiege 2021, GV Gebling 2022, Riesling Lössterrassen 2022, Riesling Exklusiv 2022, Weißburgunder 2021 und 2022, Chardonnay 20121 sowie Gelber Muskateller 2022 und Sauvignon Blanc 2022 waren unschlagbar. Rosenberger freuen besonders die beiden letzteren, „weil das keine für uns gebietstypischen Sorten sind.“ Zwei Silberne waren noch eine „Zugabe“.

Dass der Erfolg bei der AWC eingefahren werden konnte, ist ein Hit. „Das ist einfach ein unbestechlicher Wegweiser in der Weinwelt und im Gegensatz zu irgendwelchen Weinführern der einzige EU-weit anerkannte Bewerb“, so der Rohrendorfer Paradewinzer. „Und solche Bewertungen sind auch im Interesse der Kunden merkbar.“ Erfreulich: Josef jun. ist seit Frühjahr voll im Betrieb dabei und geht im Dezember nach Australien und Neuseeland, um internationale Erfahrungen zu sammeln.